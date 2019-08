OnePlus 6T e OnePlus 7 Pro ora supportano LineageOS in via ufficiale

Ammirate OnePlus 7T da ogni angolazione grazie a un nuovo render video e tre immagini : OnePlus 7T si mostra in nuovi render, sia video che immagini, che ci premettono di osservare lo lo smartphone da ogni angolazione e capire molti dettagli. L'articolo Ammirate OnePlus 7T da ogni angolazione grazie a un nuovo render video e tre immagini proviene da TuttoAndroid.

Il display di OnePlus 7 Pro non funziona più a 90 Hz durante la navigazione su Google Chrome : OnePlus 7 Pro è stato e rimane tuttora uno degli smartphone premium più convincenti e completi dell’anno e ha nel gigantesco display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz uno dei suoi principali punti di forza, purtroppo però non riesce a sfruttarlo durante la navigazione su Google Chrome. A proposito del display, la scheda tecnica […] L'articolo Il display di OnePlus 7 Pro non funziona più a 90 Hz durante la navigazione su Google ...

Svelate molte specifiche tecniche della OnePlus TV con Android TV : Nell'elenco dei device supportati dal Play Store appare ora un nuovo dispositivo OnePlus, chiamato semplicemente "OnePlus_Dosa_IN", che pare sia OnePlus TV L'articolo Svelate molte specifiche tecniche della OnePlus TV con Android TV proviene da TuttoAndroid.

Su OnePlus 7T Pro si muove EvLeaks mostrandocene la parte posteriore : Cresce il flusso di notizie a riguardo di OnePlus 7T Pro, la classica revisione del top di gamma lanciato nella parte dell'anno L'articolo Su OnePlus 7T Pro si muove EvLeaks mostrandocene la parte posteriore proviene da TuttoAndroid.

Pete Lau svela nuovi succulenti dettagli su OnePlus TV : Bisognerà attendere il prossimo mese per conoscere la prima smart TV di OnePlus, il cui nome ufficiale dovrebbe essere OnePlus TV. Pete Lau, CEO del produttore cinese, nel corso di un’intervista concessa a Business Insider ha rivelato alcuni dettagli su tale dispositivo, il cui lancio ufficiale è in programma per settembre, con esordio sul mercato […] L'articolo Pete Lau svela nuovi succulenti dettagli su OnePlus TV proviene da ...

Ecco la conferma ufficiale : OnePlus TV arriverà il mese prossimo : A settembre dello scorso anno OnePlus ha confermato che l'azienda sta lavorando alla sua prima Smart TV con un design premium e oggi ne ha rivelato il nome e il logo. L'articolo Ecco la conferma ufficiale: OnePlus TV arriverà il mese prossimo proviene da TuttoAndroid.

Google e OnePlus guadagnano terreno negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e OnePlus 7 Pro : Quest'anno Samsung, LG e ZTE hanno subito riduzioni delle vendite, mentre OnePlus e Google hanno guadagnato terreno negli Stati Uniti nei confronti di altri produttori dopo il lancio di Google Pixel 3a e OnePlus 7 Pro. OnePlus ha registrato una crescita del 152% anno su anno nelle vendite, mentre Google è arrivata al secondo posto con una crescita dell'88%. L'articolo Google e OnePlus guadagnano terreno negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e ...

Alcuni OnePlus 7 Pro hanno un problema di spegnimento automatico ma c’è una soluzione : Si sono moltiplicate in Rete le segnalazioni di utenti che lamentano un problema relativo a OnePlus 7 Pro a causa del quale il dispositivo si spegne da solo L'articolo Alcuni OnePlus 7 Pro hanno un problema di spegnimento automatico ma c’è una soluzione proviene da TuttoAndroid.

OnePlus lancia la promozione “Back to school” : bundle con OnePlus 7/ 7 Pro e accessori in sconto fino al 20% : OnePlus lancia la promozione "Back to school": bundle con OnePlus 7/ 7 Pro e accessori in sconto fino al 20% fino al 31 agosto 2019. Interessante, no? L'articolo OnePlus lancia la promozione “Back to school”: bundle con OnePlus 7/ 7 Pro e accessori in sconto fino al 20% proviene da TuttoAndroid.

Ecco quando dovrebbe arrivare OnePlus 7T Pro in Europa : OnePlus 7T Pro potrebbe essere annunciato già a metà ottobre, con qualche giorno di anticipo rispetto agli anni passati. L'articolo Ecco quando dovrebbe arrivare OnePlus 7T Pro in Europa proviene da TuttoAndroid.

Ecco perché OnePlus 7 Pro - Honor 20 Pro e Huawei P30 Pro sono stati premiati all’EISA 2019 : I premi annuali EISA (Expert Imaging and Sound Association) riconoscono a Huawei per il secondo anno consecutivo il premio per il miglior smartphone con il P30 Pro e bissa il successo ottenuto con il P20 Pro lo scorso anno. premiati anche Honor 20 Pro (smartphone lifestyle), OnePlus 7 Pro (Smartphone avanzato) e Redmi Note 7 (Best buy). L'articolo Ecco perché OnePlus 7 Pro, Honor 20 Pro e Huawei P30 Pro sono stati premiati all’EISA 2019 ...

Honor 20 Pro vs OnePlus 7 Pro vs Samsung Galaxy S10+ : confronto sull’interfaccia : Sul popolare portale XDA-Developers è apparso un interessante confronto tra tre modelli top di gamma come Honor 20 Pro, OnePlus 7 Pro e Samsung Galaxy S10+ (versione Snapdragon) andandosi a concentrare su parametri molto importanti come la velocità e la fruizione dell’esperienza utente e la fluidità dell’interfaccia. D’altra parte sono due particolari fondamentali della vita […] L'articolo Honor 20 Pro vs OnePlus 7 Pro ...

OnePlus lancerà il suo secondo smartphone 5G entro la fine del 2019 : Pete Lau, CEO di OnePlus, ha confermato che il produttore ha in programma di lanciare il suo secondo smartphone 5G entro la fine del 2019 L'articolo OnePlus lancerà il suo secondo smartphone 5G entro la fine del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ecco la conferma ufficiale del nome e logo di OnePlus TV - la prima Smart TV dell’azienda : A settembre dello scorso anno OnePlus ha confermato che l'azienda sta lavorando alla sua prima Smart TV con un design premium e oggi ne ha rivelato il nome e il logo. OnePlus TV è dotata di tecnologia LED 4K e sarà disponibile nei formati 43 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici. L'articolo Ecco la conferma ufficiale del nome e logo di OnePlus TV, la prima Smart TV dell’azienda proviene da TuttoAndroid.