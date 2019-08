G7 a Biarritz | arrivato Conte Amazzonia | Brexit e economia globale i principali temi del

Fonte : fanpage

(Di sabato 24 agosto 2019) Il vertice delle sette democrazie più ricche (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti) si soffermerà anche sul problema delle disuguaglianze, tema ufficiale. Sul tavolo poi la questione dei dazi e la guerra commerciale tra Usa e Cina.

