Automobilismo : due palermitani al Mongol Rally - oltre 11 mila km in tre settimane (4) : (AdnKronos) – Un’avventura che ha lasciato ai tre giovani palermitani una grande emozione. “Più il paese i cui vai è povero e più è forte il senso di comunità”, dicono. “L’unica maniera per abbattere i pregiudizi è viaggiare e conoscere le persone – dicono all’unisono – In Iran la gente era molto curiosa, ci chiedeva pure le regole del gioco delle carte siciliane”.Il Mongol Rally, per ...

Automobilismo : due palermitani al Mongol Rally - oltre 11 mila km in tre settimane (2) : (AdnKronos) – Partiamo dall’auto. Una Seta Ibiza. Il regolamento del Rally prevede che l’auto non debba superare la cilindrata mille e deve avere almeno 10 anni. “E poi c’era tutta la parte burocratica da definire – racconta Tommy Mazzara – E’ stato un viaggio low cost, abbiamo usato materiale di recupero e ci siamo fatti aiutare da alcuni volontari”. “L’iudea del Rally è di ...

Automobilismo : due palermitani al Mongol Rally - oltre 11 mila km in tre settimane (3) : (AdnKronos) - Ecco l'itinerario seguito dal team di Unni City: Cuneo-milano-Praga-Budapest-Romania, "dove abbiamo percorso Transfagaran, la strada più bella del mondo, una strada di montagna che la notte è chiusa", e ancora la Transilvania, Bulgaria, Istanbul. Qui, entra in scena 'Per esempio onlus'