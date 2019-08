Il taglio dei parlamentari è una minaccia alla democrazia

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Dopo il primo giro di consultazioni, ciò che emerge e risuona nella bocca di tutti gli esponenti è l'esplicito distacco dpoltrona, formulato in molteplici dichiarazioni. Così ha chiosato anche Di Maio in un'intervista per il Corriere della Sera: "Non mi importa della poltrona". Ciò che importa a Di Maio cos'è? Sono chiari i 5 punti di Zingaretti, meno chiaro il punto di vista capriccioso di Renzi, schizofrenico quello di Salvini. Secondo le dichiarazioni del leader del M5S, la priorità è ildei. Scevro di uno sguardo critico, ildeifa esultare chiunque. I costi della politica vanno abbattuti, dicono i più, ma a che prezzo? Unarappresentatività territoriale La riduzione deisicuramente determina unal bilancio dello Stato, ma sottende un problema di grandissima rilevanza, che è quello della rappresentatività ...

