Sorteggio US Open – Italiani sfortunati | nessuna finale tra Djokovic e Federer

(Di giovedì 22 agosto 2019)nella stessa metà di tabellone: inizio duro per gli, sorteggiato il tabellone principale degli USInizieranno il 26 agosto gli US2019: è tutto pronto per la nuova edizione del quarto ed ultimo Slam della stagione. Si sono tenuti oggi i sorteggi del main draw, che lasciano un po’ di amaro in bocca a tutti gli appassionati del tennis, perchè escludono ogni possibilità di vedere un’altratra: i due tennisti sono infatti nella stessa metà di tabellone ed al massimo potranno incontrarsi in semi. Il serbo numero 1 al mondo debutterà con Baena. Un po’i tennisti azzurri: Fognini farà il suo esordio contro Opelka, Seppi affronterà invece Dimitrov, mentre Berrettini, Cecchinato, Fabbiano e Sonego faranno il loro debutto rispettivamente contro Gasquet, Laaksonen, Thiem e Granollers. Per ...

