Black Desert arriva su PS4 e lo fa pubblicando un trailer di lancio con protagonista

Men in Black : International - la prima clip è un test nel deserto : Arriva al cinema dal 25 luglio "Men in Black : International ", con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, che nella prima clip italiana che anticipa l'uscita del film fanno un pericoloso test nel deserto . I due protagonisti, rispettivamente Agente H e Agente M, nello spin-off della serie di film sugli uomini in nero diretto da F.Gary Gray dovranno fronteggiare un pericolo senza precedenti: una talpa nell'organizzazione. La pellicola, uscita negli ...

Black Desert per PS4 ha una data di uscita : Dopo il lancio su PC e Xbox One, Pearl Abyss ha annunciato che il suo MMO Black Desert arriverà per PS4 il 22 agosto, riporta Gamingbolt. Attualmente potete procedere al pre-order del gioco su PlayStation Store, che garantirà 48 ore di accesso anticipato e alcuni oggetti in-game. Black Desert è noto per il suo combattimento basato sull'azione e le immagini dettagliate, oltre a un'approfondita creazione del personaggio. Numerose regioni come ...