Parma Juventus probabili formazioni | Dybala-CR7 dal 1′ | sorpresa Khedira

Juventus - Buffon : “L’importante è partire col piede giusto. La trasferta a Parma non è soft” : “La trasferta a Parma non è proprio il modo più soft per partire. Con la maglia della Juve, al Tardini ho sempre sofferto: partire difficili, vittorie sudate e ogni tanto anche qualche delusione. Ma la prima giornata è fondamentale. partire col piede giusto aiuta a prendere fiducia e ad affrontare al meglio l’avvio di stagione. Soprattutto quando alla seconda è già in programma uno scontro diretto. Ma per pensare al Napoli ci ...

Probabili formazioni Parma-Juventus : Ronaldo recuperato e in campo dall'inizio : Parma-Juventus sarà la prima partita della Serie A 2019-20 ed è in programma alle ore 18 di sabato prossimo, 24 agosto. Un esordio dunque in trasferta per i bianconeri di Maurizio Sarri, che potrebbe non essere in panchina a causa di problemi di salute. Il Parma è una squadra che si è mossa molto bene in questo calciomercato e che punterà magari a qualcosa in più di una comoda salvezza. Nelle Probabili formazioni di questo match non sembrano ...

Juventus - il Parma ai raggi X : velocità ed esperienza le armi di D’Aversa : Parma-Juventus sarà il primo test nel campionato di Serie A 2019-2020 per le due squadre. Al Tardini, gli emiliani proveranno a piazzare la prima sorpresa stagionale mettendo sul piatto un 4-3-3 tutto velocità in attacco e con una difesa fondata sul carisma e l’esperienza dei suoi interpreti. Il giovane tecnico D’Aversa, dopo la passata annata da esordiente nel massimo campionato in cui ha salvato agevolmente la sua neopromossa, ha tutta ...

Parma - Inglese avverte la Juventus : “proverò a fare gol” - le indicazioni di D’Aversa : “Apriremo il campionato contro una grande squadra, ci proveremo come l’anno scorso cercando di fare risultato ad ogni costo”. Sono le dichiarazioni di Roberto Inglese, attaccante del Parma, intervenuto ai microfoni di Sky in vista dell’esordio in campionato contro la Juventus, partita difficile ma l’obiettivo è conquistare un risultato positivo. “Sicuramente è meglio affrontarli subito che nel corso del ...

SARRI HA LA POLMONITE/ Comunicato della Juventus : salterà l'esordio a Parma? : SARRI ha la POLMONITE: Comunicato della Juventus, salterà l'esordio a Parma? Il tecnico bianconero ha effettuato degli accertamenti dopo un'influenza

Juventus - nuovi guai pre-campionato. Maurizio Sarri ha la polmonite : a rischio la sua presenza contro il Parma : La Juventus potrebbe esordire sabato in campionato a Parma senza il suo nuovo allenatore in panchina. Maurizio Sarri, infatti, potrebbe essere costretto a saltare la sua attesissima prima partita ufficiale alla guida dei campioni d’Italia a causa di una polmonite che da giorni lo sta tormentando. Co

Juventus : polmonite per Sarri - in dubbio presenza sabato a Parma : Una polmonite rischia di far saltare a Maurizio Sarri la "prima" in campionato sulla panchina della Juventus in programma sabato a Parma

Comunicato Juventus : Sarri ha la polmonite. Salterà Parma-Juventus : La Juventus ha diramato un Comunicato ufficiale sulle condizioni di salute di Maurizio Sarri cui è stata diagnosticata una polmonite. Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ...

Juventus - Sarri non partecipa all’ultimo allenamento sul campo : “Ha la polmonite”. Tra 5 giorni la sfida di Serie A contro il Parma : A meno di una settimana dal via alla Serie A 2019/20, Maurizio Sarri ha dato forfait non partecipando all’ultimo allenamento sul campo della squadra. A comunicarlo è stata la Juventus che, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al Jtc dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del ...

Juventus - verso il Parma : Cristiano Ronaldo c’è - l’attacco titolare sta prendendo forma : Parma-Juventus sarà la sfida delle prime volte. Sabato alle 18 il match dello stadio Ennio Tardini aprirà la serie A 2019-2020 e segnerà l’esordio ufficiale di Maurizio Sarri e di molti altri nuovi acquisti bianconeri. Il tecnico dei Campioni d’Italia si affiderà al 4-3-3, suo marchio di fabbrica e sistema di gioco scelto anche per la nuova avventura professionale. La buona notizia per tutto l’ambiente juventino è il sicuro ritorno di Cristiano ...

Parma-Juventus - streaming e tv : dove vedere la 1a giornata di Serie A : dove vedere Parma – Juventus streaming e tv, 1a giornata Serie A Parma Juventus streaming| Debutto in campionato per gli uomini di D’aversa e quelli di Sarri che si sfideranno sabato 24 agosto alle ore 18.00. Parma Juventus in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, canale 251 o 201. Nonostante sia di sabato sera non sono stati ancora definiti gli orari precisi di divisione tra Sky e DAZN. ...

Triestina-Juventus : Sarri fa le prove generali per il Parma - amichevole in tv su Sky : Triestina-Juventus di sabato 17 agosto sarà l’ultima amichevole estiva dei bianconeri. Al Nereo Rocco, orario di inizio 20,30, è atteso il pubblico delle grandi occasioni, ma i biglietti sono ancora disponibili. Per Sarri è l’ultima occasione di provare la squadra che esordirà sabato 24 agosto in campionato con il Parma. Già decisi otto titolari, tre i ballottaggi, uno per reparto. La notizia più rilevante della vigilia è il ritorno di Aaron ...