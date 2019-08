Il rilascio di Android Q in versione stabile è imminente | ecco il bollettino di settembre

Scattato il countdown per il Samsung Galaxy S9 con Android Q : i tempi di rilascio previsti : Stiamo vivendo un mese di agosto particolarmente intenso per tutti coloro che nell'ultimo anno e mezzo hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus. Dopo aver preso in esame l'ultimissima patch distribuita dal colosso coreano, come avrete notato dall'approfondimento della scorsa settimana, bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla compatibilità tra lo smartphone e Android Q, trattandosi del prossimo grosso upgrade che ...

Google puntualissima con Android Auto : la nuova interfaccia è in rilascio : La nuova interfaccia di Android Auto ha imboccato la via del rilascio. I cambiamenti sono parecchi, funzionali ed estetici L'articolo Google puntualissima con Android Auto: la nuova interfaccia è in rilascio proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti “di peso” in rilascio su Huawei Mate 20 X e su Samsung Galaxy J7 Duo (2018) che riceve Android 9 Pie : Due Aggiornamenti "king size" sono in arrivo su Huawei Mate 20 X e Samsung Galaxy J7 Duo (2018), con quest'ultimo che abbraccia la Samsung One UI L'articolo Aggiornamenti “di peso” in rilascio su Huawei Mate 20 X e su Samsung Galaxy J7 Duo (2018) che riceve Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.