Tennis | Duckhee Lee entra nella storia | è il primo sordo a vincere un match Atp “Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) “La gente mi ha preso in giro per la mia disabilità, mi dicevano che avrei dovuto suonare. È stato sicuramente difficile, ma i miei amici e la mia famiglia mi hanno aiutato a superare tutto. Volevo mostrare al mondo che avrei potuto farlo. Il mio messaggio alle persone con problemi di udito è di non scoraggiarsi. Se ci si prova con impegno, si può fare qualsiasi cosa”. Dice queste parole dopo il suo trionfo, che lo faredelLee è iltamuto aunditurno a livello Atp. Di ostacolisua vita ne ha superati tanti a partire dal, quando all’età di due anni gli è stata diagnosticata la sordità. Il 21enne sudcoreano ha colto ilsuccesso in un main draw del circuito nel torneo 250 di Winston-Salem, in North Carolina, battendo lo svizzero Henri Laaksonen per 7-6 (7-4) 6-1. In campo non ...

