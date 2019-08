Open Arms ormai fuori controllo Molti naufraghi si gettano in mare

Migranti : Chef Rubio su Open Arms - 'Vergogniamoci tutti' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "Vergogniamoci tutti! Anche chi non sa cosa voglia dire la parola vergogna". Così, su Twitter, lo Chef Rubio, commentando la situazione di emergenza che si è creata sulla nave Open Arms.

Migranti : Procuratore Agrigento potrebbe salire sulla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in volo per Lampedusa, potrebbe salire al suo arrivo sull'isola, sulla nave Open Arms. Prima di partire da Argigento ha fatto sapere che raggiunge l'ìisola per "riportare la calma" dopo che nove Migranti si sono gettati i

Migranti : Procuratore Agrigento - 'situazione esplosiva a bordo Open Arms' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "La situazione sulla nave Open Arms è esplosiva, di massima urgenza. Vado a Lampedusa per riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male". Così il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patroggio, in volo in elicottero per Lampedusa dopo che nove Migranti s

Migranti : recuperati tutti i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - sono stati tutti recuperati dalla Guardia costiera i 9 naufraghi che si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. I Migranti sono adesso sulla motovedetta della Guardia costiera.

Altri migranti della Open Arms si sono tuffati in mare e sono stati poi riportati a bordo : Alcuni migranti che si trovavano a bordo della nave Open Arms, gestita dall’omonima ong spagnola, si sono tuffati in mare nel tentativo di lasciare la nave sulla quale si trovano da 19 giorni e che al momento è nelle acque di

Migranti : Morani - ‘vicenda Open Arms non da paese civile - Salvini vergogna’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Quello che sta succedendo con la Open Arms non è degno di un paese civile. Salvini è una vergogna per l’Italia”. Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd. L'articolo Migranti: Morani, ‘vicenda Open Arms non da paese civile, Salvini vergogna’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Procuratore Agrigento - ‘situazione esplosiva a bordo Open Arms’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “La situazione sulla nave Open Arms è esplosiva, di massima urgenza. Vado a Lampedusa per riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male”. Così il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patroggio, in volo in elicottero per Lampedusa dopo che nove Migranti si sono getatti in acqua.L'articolo Migranti: Procuratore Agrigento, ‘situazione esplosiva a bordo Open Arms’ ...

Open Arms - i migranti su buttano dalla nave : molte persone in acqua La diretta : Il piano per il trasferimento pronto per entrare nella fase operativa ma resta da sciogliere il nodo della bandiera: il ministro Toninelli vuole che venga tolta

Open Arms - Procuratore vola a Lampedusa : 12.17 Il Procuratore di Agrigento Patronaggio raggiungerà Lampedusa a breve, in elicottero, per seguire da vicino la situazione della Open Arms, dopo che nove migranti si sono gettati in mare per raggiungere la terraferma. I migranti sono stati recuperati dalle motovedette In elicottero con lui anche uno staff medico qualificato e non è escluso che il magistrato possa salire a bordo della imbarcazione. Fonti della Procura parlano di "una ...

Migranti : Open Arms - 'situazione di emergenza a bordo' : Palermo, 20 ago.(AdnKronos) - "C'è una situazione di emergenza a bordo della Open Arms". E' quanto fanno sapere dalla imbarcazione della ong spagnola dopo che nove Migranti, poco fa, si sono gettati in acqua.

Migranti : nove naufraghi si sono gettati in mare da Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - nove naufraghi si sono gettati in mare dalla nave Open Arms per raggiungere Lampedusa. Molti si loro sono già stati recuperati.

Migranti - altri nove naufraghi si gettano dalla Open Arms. Ong : “Situazione fuori controllo” : Diversi naufraghi, almeno nove, si sono buttati a mare dalla nave della ong Open Arms, bloccata davanti all’isola di Lampedusa da 19 giorni. Una motovedetta della guardia costiera e due gommoni sono subito intervenuti per recuperarli. Era già successo stamattina quando un migrante era stato salvato dalla Guardia costiera. A bordo, denunciano gli operatori della ong, la situazione è esplosiva. A monitorare la situazione c’è anche una ...

Migranti : recuperati tutti i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – sono stati tutti recuperati dalla Guardia costiera i 9 naufraghi che si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. I Migranti sono adesso sulla motovedetta della Guardia costiera.L'articolo Migranti: recuperati tutti i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tensione a bordo della Open Arms Migranti si gettano in mare : Tensione a bordo della Open Arms. Diversi naufraghi si stanno buttando a mare dalla Open Arms. A bordo la situazione è esplosiva. A tuffarsi per cercare di raggiungere la riva, che dista circa...