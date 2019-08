Milano : spaccio in pieno centro - arrestato con oltre 400 dosi di cocaina (2) : (AdnKronos) - Nel corso del controllo al 55enne, i poliziotti hanno anche trovato un mazzo di chiavi dell'appartamento in corso XXII Marzo e hanno sequestrato in una scatola di scarpe 190 involucri per circa 120 grammi di cocaina nella scarpa destra e, in quella sinistra, 201 involucri di cocaina pe