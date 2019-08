Lo sposo in bianco sì ma anche no

Fonte : gqitalia

(Di martedì 20 agosto 2019) Più che per il buon esordio al cinema di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Dwayne Johnson questo weekend ha esultato per le proprie nozze alle quali ha partecipato comein. Uno dei peggiori incubi per promesse spose cresciute con il mito dell'abito per le proprie nozze. Anzi, il peggior incubo di tre quarti delle donnenel caso non si trasformino in bridezillas ossessionate dalla perfezione e da un matrimonio che aderisca perfettamente ai propri sogni. In controtendenza, giusto le spose ribelli e rock (qualcuno ricorda Loredana Bertè con velo rosso abbinata a un Björn Borg in total look red passion?). Questo non toglie chegli uomini possano sognare un giorno in. E sono tanti. Sempre di più.tra le celebrity. L'ultimo a cadere in tentazione è stato per l'appunto The Rock, bello sorridente in pantaloni avorio e camiciaottico. Un ...

meyoupizzanow : Pensi che l'abito da sposa e il vestito dello sposo siano necessari? O è possibile semplicemente indossare degli in… - Nannynnina : 'Qualcuno dice che tutto cominciò il giorno in cui Idgie conobbe Ruth, ma secondo me cominciò quella domenica, il p… - AlidaNardini : @silviabar12 Mia cara nulla da stupirsi! Un mio Amico Eritreo Sposo'un'Italiana ke gli diede un Bebe' BIANCO Latte,… -