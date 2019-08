Giulio Raselli | ex U&D | sarebbe stato visto flirtare con una ragazza

Uomini e Donne anticipazioni - Giulio Raselli : arriva una segnalazione : Giulio Raselli di Uomini e Donne avvistato con una ragazza a Formentera: la segnalazione Giulio Raselli, in queste ultime ore, è finito in un’incredibile bufera mediatica. Il motivo? La popolare influencer Deianira Marzano ha pubblicato direttamente sulle sue storie instagram alcune foto in cui è stato immortalato un ragazzo simile a Giulio Raselli impegnato a flirtare con una ragazza. In queste immagini il suddetto giovane non si è visto ...

UOMINI E DONNE/ Giulio Raselli - le parole di un fan : 'non cambiare' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Classico. Andrea Dal Corso lancia un appello sui social, mentre Giulio Raselli riceve un consiglio da un fan

Giulio Raselli è il nuovo tronista di Uomini e Donne? : L'ex tentatore di Temptation Island 8 potrebbe essere in procinto di salire al trono classico di Uomini e donne. Dopo essere riuscito a stregare la fidanzata di Nicola Tedde, Sabrina Martinengo, a Temptation Island 8, Giulio Raselli potrebbe prendere nuovamente parte al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne.\\ L'ex tentatore del docu-reality sui tradimenti, condotto da Filippo Bisciglia, potrebbe essere in lizza per il ...

Uomini e Donne tronisti : Maria De Filippi chiama Giulio Raselli? : Giulio Raselli tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi? Dal prossimo 16 settembre partirà ufficialmente la nuova edizione di Uomini e Donne, il fortunato dating sentimentale condotto da Maria De Filippi che ha chiuso la scorsa stagione in rialzo rispetto alla precedente, pari al 22,04% di share e 2.801.000 telespettatori. Sono tanti i rumors che circolano in rete su coloro che siederanno sul trono alla ricerca dell’amore. Secondo le ...

U&D - Giulio Raselli potrebbe salire sul trono : avrebbe girato il video di presentazione : Sarà Giulio Raselli uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne? Stando all'indiscrezione che da qualche ora impazza sul web, sembra proprio che l'ex spasimante di Giulia Cavaglià abbia convinto la redazione a dargli un'altra chance dopo non essere stato scelto dalla torinese. Alcuni siti di gossip infatti sostengono che il giovane sarebbe stato visto mentre girava il video di presentazione che tutti i tronisti del dating-show fanno prima del ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli sale sul Trono : retroscena - il gossip : Uomini e Donne, Giulio Raselli l’ha spuntata per il Trono: retroscena, il gossip Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ed ex single a Temptation Island 2019, sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne nella prossima stagione televisiva. Questo, almeno, quel che scrive il sempre informato e puntuale profilo Instagram gossipTvOfficial. Inoltre il […] L'articolo Uomini e Donne, Giulio Raselli sale sul Trono: retroscena, ...

Uomini e donne : Giulio Raselli sarebbe il nuovo tronista (RUMORS) : Mancano solo poche settimane alle prime registrazioni della stagione 2019-20 di Uomini e donne che verranno effettuate a fine agosto (per la prima puntata su Canale 5, invece, i telespettatori dovranno attendere fino al 16 settembre). Il tempo a disposizione per conoscere i nomi dei nuovi protagonisti del Trono Classico è ormai poco e alcuni nomi cominciano a rimbalzare sempre più frequentemente nei social network. Uno su tutti, da qualche ora ...

Giulio Raselli Nuovo Tronista a Uomini e Donne? : Uno di protagonisti assoluti di Temptation Island è stato Giulio Raselli. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia è uscito alla grande e adesso il pubblico chiede di rivederlo a Uomini e Donne. Sarà davvero così? Scopriamolo insieme! Adesso tutti vogliono Giulio Raselli e il futuro del ragazzo potrebbe essere ancora in tv su Canale 5 a settembre. Un vero boom, quello del 29enne alessandrino che dopo l’esperienza come corteggiatore di ...

Giulio Raselli : due di picche per Sabrina a Temptation Island : Giulio Raselli, la confessione a Sabrina durante il weekend La partecipazione di Giulio Raselli a Temptation Island aveva incuriosito molti degli amanti del programma della De Filippi, Uomini e Donne. La sua vicinanza con Sabrina non aveva convinto chi segue con tanto ardore Temptation Island, tanto che durante l’ultima puntata della trasmissione l’ex corteggiatore ha […] L'articolo Giulio Raselli: due di picche per Sabrina a ...

Giulio Raselli dopo Giulia Cavaglià : “Temptation mi ha cambiato” : Giulio Raselli torna profondamente cambiato dall’avventura di Temptation Island. Per lui, questa stagione televisiva è stata molto intensa e non si può negare che tra la sua partecipazione a Uomini e Donne e quella a Temptation, l’ex giocatore di basket sia stato uno dei protagonisti di questi mesi sul piccolo schermo. La decisione di sbarcare a Temptation Island in veste di tentatore, per Giulio, è stata anche legata alla sua precedente ...

Giulio Raselli/ 'Giulia Cavaglià? Capitolo chiuso - ha fatto male dopo Uomini e Donne' : Giulio Raselli, dopo l'avventura a Temptation Island 2019, torna a parlare di Giulia Cavaglià e ammette: 'È un Capitolo chiuso ma è stato difficile'

Uomini e Donne - Giulio Raselli : "Temptation Island? Sono stato bene. Giulia Cavaglià è un capitolo chiuso" : Questa prima parte del 2019 targato Maria De Filippi ha visto, tra i suoi protagonisti, sicuramente anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià in Uomini e Donne, prima, e single tentatore in Temptation Island, poi.Nel docu-reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Giulio Raselli è stato la principale tentazione di Sabrina Martinengo, la 42enne che ha scelto di mettere alla prova il suo amore per Nicola Tedde, il ...

Giulio Raselli da U&D a Temptation Island 2019 : “Non è stato facile iniziare un nuovo percorso” : Giulio Raselli, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, racconta della sua esperienza a Temptation Island, iniziata subito dopo aver concluso il suo percorso a Uomini e Donne. Il tentatore spiega che il motivo per cui ha deciso di gettarsi in questa nuova avventura è stata la necessità di riprendersi dopo il tormentato rapporto con Giulia Cavaglià, che alla fine del suo percorso ha scelto Manuel Galiano.Continua a leggere

Giulia Cavaglià : Giulio Raselli svela come ha superato la delusione : Trono di Giulia Cavaglià. Giulio Raselli confessa: “E’ stato difficile” Chi viene rifiutato durante un trono di Uomini e Donne, soprattutto verso la fine della stagione primaverile, si può consolare con Temptation Island nei panni di tentatore. E’ quello che è successo a Giulio Raselli che, dopo essere stato rifiutato da Giulia Cavaglià, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura televisiva che l’ha visto ...