Clima | i fenomeni estremi peggioreranno in caso di aumento della temperatura di 2°C

Fenomeni meteo estremi : “Necessario dichiarare lo stato d’emergenza Clima tica - non ci sono più alibi” : “Anche ieri abbiamo potuto verificare, con quanto accaduto in Emilia Romagna e in tutto il Nord Italia, le conseguenze drammatiche dei Fenomeni climatici estremi . Dopo grandine, trombe d’aria, inondazioni ora avremo un’ondata anomala di caldo. E con la politica che sta a guardare, e con un esecutivo che se frega letteralmente. Ne è la prova quanto accaduto nei giorni scorsi al Senato con il governo Salvini-Di Maio che non ha ...

Maltempo - i Verdi : “in Europa il tema Climatico è una priorità - l’Italia resta sorda nonsotante fenomeni meteo estremi” : “Grandine che ricopre i campi e le strade come se fosse neve dopo che un’ora prima la temperatura era a 35 gradi, è accaduto in Basilicata come in Piemonte, fiumi che straripano e città allagate, mentre ieri il consiglio d’Europa convocato per raggiungere un accordo sulla questione clima fallisce per l’opposizione dei paesi di Visegrad che sono gli alleati di Salvini”. Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ...