La prima smart TV da 70 pollici di Redmi ha una data di lancio | finalmente

Ecco la conferma ufficiale del nome e logo di OnePlus TV - la prima smart TV dell’azienda : A settembre dello scorso anno OnePlus ha confermato che l'azienda sta lavorando alla sua prima Smart TV con un design premium e oggi ne ha rivelato il nome e il logo. OnePlus TV è dotata di tecnologia LED 4K e sarà disponibile nei formati 43 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici. L'articolo Ecco la conferma ufficiale del nome e logo di OnePlus TV, la prima Smart TV dell’azienda proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe lanciare uno smartphone con batteria al grafene prima di quanto pensiate : Samsung sarebbe seriamente al lavoro sulle batterie al grafene, che dovrebbero garantire velocità di ricarica di gran lunga più rapide: ecco quando potrebbe arrivare il primo smartphone con la nuova batteria. L'articolo Samsung potrebbe lanciare uno smartphone con batteria al grafene prima di quanto pensiate proviene da TuttoAndroid.

Videogiochi - 5 app da scaricare sullo smartphone prima di partire : Metti che devi partire per le vacanze e non hai intenzione di portarti dietro console portatili o addirittura macchine da gioco domestiche. E non ti senti ancora pronto per litigare con lo streaming. Vuoi partire, nudo, solo con lo smartphone. Ecco che cosa ti conviene scaricare

Lavoro : Regus - uffici 'smart' e condivisi - prima giornata di prova gratuita a Firenze : Firenze, 22 lug. (Labitalia) - Sei appuntamenti per usufruire, gratuitamente, degli spazi Regus Fir[...]

La prima vera pulizia di Iliad sugli smartphone proposti : da questa domenica due iPhone in pensione : Ci sono aggiornamenti interessanti che dobbiamo prendere in considerazione a partire da oggi 21 luglio per tutti coloro che intendono acquistare uno smartphone tramite Iliad, in particolare gli iPhone che sono giunti nel catalogo dell'operatore francese pochi mesi fa. Ne parlammo a suo tempo con un articolo specifico, ma questa domenica occorre tornare sulla questione a causa di un aggiornamento del listino. Solo il tempo ci dirà se quella ...

Huawei potrebbe usare Hongmeng OS sulla sua prima smart TV : Huawei potrebbe far debuttare il proprio sistema operativo Hongmeng OS con la prima smart TV, che dovrebbe essere presentata in agosto. L'articolo Huawei potrebbe usare Hongmeng OS sulla sua prima smart TV proviene da TuttoAndroid.

Immancabile Android Q e EMUI 10 su 7 smartphone Honor - prima lista ufficiale : Su quali smartphone Honor arriverà EMUI 10 e naturalmente Android Q? Il brand di smartphone "low-cost" è talmente diffuso anche dalle nostre parti da rendere la risposta a questa domanda davvero importante. Per fortuna è stata la stessa azienda a fornire una prima lista di dispositivi compatibili con la nuova esperienza software. prima ma non unica, per fortuna. A riportare il primo elenco di smartphone Honor predestinati fin da subito a ...

Samsung Galaxy S10e - Huawei P Smart Z e Redmi Note 7 in offerta a prezzi mai visti prima : Non ci sono solo le offerte di Amazon Prime Day a tenere banco oggi. Eccovi tre Smartphone in promozione su Amazon ed eBay a prezzi mai visti prima. L'articolo Samsung Galaxy S10e, Huawei P Smart Z e Redmi Note 7 in offerta a prezzi mai visti prima proviene da TuttoAndroid.

La prima di Conte in nerazzurro in diretta anche su SI Smart : Come vedere Lugano Inter in streaming – Sportitalia trasmetterà domenica 14 luglio 2019, a partire dalle ore 17,30 Inter-Lugano, sfida che assegna la Casinò Lugano Cup 2019 e che segna il debutto di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. La prima amichevole dell’estate dell’Inter sarà visibile sul canale 60 DTT e su Sportitalia HD attraverso l’offerta di SI Smart, disponibile in […] L'articolo La prima di Conte in nerazzurro in ...

La prima Inter di Conte a Lugano su Sportitalia (anche in HD su SI Smart) : Sportitalia trasmetterà domenica 14 luglio 2019, a partire dalle ore 17,30 Inter-Lugano, sfida che assegna la Casinò Lugano Cup 2019 e che segna il debutto di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. La prima amichevole dell’estate dell’Inter sarà visibile sul canale 60 DTT e su Sportitalia HD attraverso l’offerta di SI Smart, disponibile in chiaro e gratuitamente per i possessori di...

I top smartphone Android della prima metà del 2019? Ecco le classifiche : Master Lu, piattaforma cinese di benchmark per smartphone, ha pubblicato l'elenco dei migliori modelli della prima metà del 2019, classifica guidata da Huawei P30 L'articolo I top smartphone Android della prima metà del 2019? Ecco le classifiche proviene da TuttoAndroid.

Alla Bovisa di Milano la prima smart Energy Area : Erogare energia verde per gli spostamenti quotidiani dell’ultimo miglio, quello che collega cioè le stazioni al punto che si deve

Pokémon : in arrivo le cover per smartphone dedicate a tutti e 151 i personaggi della prima generazione : Dopo che la sua ultima collezione di case per smartphone dedicata ai Pokémon è andata in sold out in sole 72 ore, Casetify è pronta per spedire una seconda ondata di prodotti dedicati sempre ai simpaticissimi mostriciattoli.Come riporta Polygon questa collezione vede la rappresentazione di tutti e 151 i Pokémon di prima generazione, da Bulbasaur a Mew.Ciascun Pokémon della regione di Kanto ha il proprio design, completo di numero Pokédex, ...