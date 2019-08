Ciclismo – Dumoulin dice addio al team Sunweb | l’olandese inizia una nuova avventura alla

Ciclismo : Tom Dumoulin salterà anche la Vuelta 2019 : Prosegue la stagione sfortunata di Tom Dumoulin . Il corridore olandese della Sunweb sarà costretto a saltare anche la Vuelta 2019 . Niente corsa spagnola per il vincitore del Giro 2017, che non è ancora riuscito a recuperare dall’infortunio patito dopo la caduta nella tappa Orbetello-Frascati dell’ultimo Giro d’Italia. Dumoulin aveva riportato una lesione al tendine del ginocchio sinistro e non è riuscito a recuperare in tempo ...

