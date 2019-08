Fonte : repubblica

(Di domenica 18 agosto 2019) L'arrivo nel porto della Marella Discovery della compagnia britannica Tui. L'assessore allo Sviluppo Cataldino: "Il turismo uno degli asset cruciali per la rinascita"

cronaca_news : Taranto, 2.000 crocieristi in città. Il sindaco Melucci: 'Finalmente possiamo mostrare la nostra bellezza'… - rep_bari : Taranto, 2.000 crocieristi in città. Il sindaco Melucci: 'Finalmente possiamo mostrare la nostra bellezza' [news ag… - bari24ore : Taranto, 2.000 crocieristi in città. Il sindaco Melucci: 'Finalmente possiamo mostrare la nostra bellezza'… -