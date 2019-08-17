romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-08-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Chiusi-Val di Chiana - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Chiusi e Valdichiana per traffico intenso -
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Traffico Roma del 17-08-2019 ore 11:30 Roma Daily News
CODE PER UN VEICOLO FERMO IN PANNE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA LA BARRRIERA DI ROMA SUD E MONTEPORZIO CATONE, ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 12 : 30 : CODE PER UN VEICOLO FERMO IN PANNE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA LA BARRRIERA DI Roma SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN CITTÀ SU VIA DEL MURO TORTO ALTEZZA VIALE DEL GALOPPATOIO, DIREZIONE POLICLINICO. SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLA MOSCHEA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO. PRESTARE ATTENZIONE. AL TUSCOLANO CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 11 : 30 : CODE PER UN VEICOLO FERMO IN PANNE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA LA BARRRIERA DI Roma SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI. RALLENTAMENTI IN CITTÀ A Roma PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA IN VIA DI ROCCA CENCIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA MANDANICI. SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA MOSCHEA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO. PRESTARE ATTENZIONE. CHIUSO FINO ALLE 12.00 PER LAVORI DI PULITURA IL TRATTO DELLA ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 10 : 30 : Traffico DECISAMENTE SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. UNICA ECCEZIONE I RALLENTAMENTI SU VIA DI ROCCA CENCIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA MANDANICI PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA. SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA MOSCHEA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO. PRESTARE ATTENZIONE. CHIUSO FINO ALLE 12.00 PER LAVORI DI PULITURA IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 09 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA E LE CONSOLARI. PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO FINO ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. PROSEGUONO I LAVORI DI DEMOLIZIONE CON CHIUSURA SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 09 : 00 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO DALLE 07.00 ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 08 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO DALLE 07.00 ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. ...
Traffico Roma del 17-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO DALLE 07.00 ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZINI.. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA ...
Traffico Roma del 16-08-2019 ore 20 : 00 : IN CITTA UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA CAUSA RALLENTAMENTI. SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR DI QUINTO, CHIUSO IL TUNNEL. ALL’AURELIO CHIUSA AL Traffico VIA ...
Traffico Roma del 16-08-2019 ore 19 : 30 : IN CITTA UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA CAUSA RALLENTAMENTI. SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR DI QUINTO, CHIUSO IL TUNNEL. ALL’AURELIO CHIUSA AL Traffico VIA ...
Traffico Roma del 16-08-2019 ore 19 : 00 : IN CITTA UN INCIDENTE IN ZONA BUFALOTTA PRECISAMENTE IN VIA DARIO NICCODEMI ALTEZZA VIA IDA BACCINI CAUSA RALLENTAMENTI. ALTRO INCIDENTE VIA SEBASTIANO SATTA DIREZIONE PIAZZA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI. SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI DECIMA E POMEZIA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA ...
Traffico Roma del 16-08-2019 ore 18 : 30 : IN CITTA UN INCIDENTE IN ZONA BUFALOTTA PRECISAMENTE IN VIA DARIO NICCODEMI ALTEZZA VIA IDA BACCINI CAUSA RALLENTAMENTI. ALTRO INCIDENTE VIA SEBASTIANO SATTA DIREZIONE PIAZZA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI. SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI DECIMA E POMEZIA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA ...
Traffico Roma del 16-08-2019 ore 18 : 00 : Traffico SEMPRE SCORREVOLE AL MOMENTO NELLE VIE CITTADINE E SULLE STRADE CONSOLARI. REGOLARI ANCHE I TRATTI AUTOSTRADALI. IN CITTA UN INCIDENTE IN ZONA BUFALOTTA PRECISAMENTE IN VIA DARIO NICCODEMI ALTEZZA VIA IDA BACCINI CAUSA RALLENTAMENTI. SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI DECIMA E POMEZIA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA ...
Traffico Roma del 16-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico SEMPRE SCORREVOLE AL MOMENTO NELLE VIE CITTADINE E SULLE STRADE CONSOLARI. REGOLARI ANCHE I TRATTI AUTOSTRADALI. IN CITTA UN INCIDENTE IN ZONA BUFALOTTA PRECISAMENTE IN VIA DARIO NICCODEMI ALTEZZA VIA IDA BACCINI CAUSA RALLENTAMENTI. SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI DECIMA E POMEZIA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA ...
Traffico Roma del 16-08-2019 ore 17 : 00 : Traffico SEMPRE SCORREVOLE AL MOMENTO NELLE VIE CITTADINE E SULLE STRADE CONSOLARI. REGOLARI ANCHE I TRATTI AUTOSTRADALI. L’UNICA SEGNALAZIONE RIGUARDA LA PONTINA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR DI QUINTO, CHIUSO IL ...
Traffico Roma del 16-08-2019 ore 16 : 30 : Traffico SEMPRE SCORREVOLE AL MOMENTO NELLE VIE CITTADINE E SULLE STRADE CONSOLARI. REGOLARI ANCHE I TRATTI AUTOSTRADALI. L’UNICA SEGNALAZIONE RIGUARDA LA PONTINA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR DI QUINTO, CHIUSO IL ...