Open Arms | Salvini isolato e Conte può sbloccare la situazione | Ma serve

Migranti : sedicesima notte sulla Open Arms - attesa per sviluppi inchiesta Procura : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – sedicesima notte sulla nave Open Arms per i 134 Migranti soccorsi nel Mediterraneo che da Ferragosto è ancorata davanti alle coste di Lampedusa, dopo il via libera all’ingresso nelle acque territoriali. C’è attesa per le decisioni della Procura di Agrigento che ieri ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, un “atto conseguenziale” ai due esposti ...

Open Arms - la Guardia Costiera al Viminale : «Nessun impedimento allo sbarco» : «Per quanto attiene questo Imrcc non vi sono impedimenti di sorta» allo sbarco. Lo scrive il Comando Generale della Guardia Costiera al Viminale, al ministero delle Infrastrutture e a...

Richard Gere fa (ancora) la predica : "Su Open Arms ci sono angeli" : Andrea Riva ? Le vacanze del buonista GereL'attore ripete di voler stare dalla parte di migranti e volontari delle ong: "Queste persone sono angeli" Diviso tra barche e barconi, Richard Gere torna a fare la predica all'Italia e, in particolare, al ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'attore infatti è tornato sulla questione Open Arms e, durante un'intervista a Sky Tg24, ha detto: "Queste persone sono angeli. Persone ...

Open Arms - la Procura di Agrigento apre un fascicolo per sequestro di persona : A bordo della Open Arms la situazione "è drammatica" e "ingestibile" tale da mettere "in pericolo imminente" la vita delle persone a bordo. A denunciarlo sono la Ong catalana ed Emergency, sottolineando che le condizioni "di salute psicofisica dei migranti si sono ulteriormente aggravate

Open Arms - l'appello di Richard Gere a SkyTG24 : "Sono angeli" : Open Arms, l'appello di Richard Gere a SkyTG24: "Sono angeli" L'attore, salito nei giorni scorsi sulla nave della ong per portare aiuti e viveri, spegne le polemiche sulla sua presenza a bordo: "Rifugiati e soccorritori sono angeli e io voglio stare dalla parte degli angeli". E aggiunge: "Hanno bisogno del ...

Migranti : fondatore Open Arms contestato sul molo da lampedusani ‘Portateli altrove’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Ma perché continuate a portarli qui? Non li vogliamo. Portateli altrove”. Con queste parole un gruppo di lampedusani ha contestato al molo di Lampedusa il fondatore di Open Arms Oscar Camps e Riccardo Gatti. “Questi guadagnano 5.000 euro al mese – grida un altro – e noi moriamo di fame”. “Siete voi a insistere per portarli qui – dice un’altra ...

Open Arms - parla Achille Lauro : 'Lasciarli morire così è vergognoso e inaccettabile' : Continua a far discutere lo stallo relativo alla situazione della Open Arms, la nave spagnola – di proprietà dell'omonima e ormai popolarissima ONG catalana – che da circa due settimane sosta a largo di Lampedusa con numerosi migranti a bordo. Al momento le persone bloccate sulla nave sono 134. La discussione mediatica è più che mai accesa, nella giornata di ieri anche Achille Lauro ha voluto dire la sua. La nota congiunta di Emergency ed Open ...

Open Arms - Salvini nega l’emergenza sanitaria a bordo : “Sono balle” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini non crede alle perizie mediche condotte da Emergency e dai medici del Cisom, saliti a bordo della nave di Open Arms: "Siamo davanti all'ennesima presa in giro. Queste ong fanno solo battaglia politica sulla pelle degli immigrati e contro il nostro paese. Ma io non mollo".Continua a leggere

Open Arms - ancora bloccata - la Procura di Agrigento apre indagine per sequestro di persona : Agrigento - "Da 15 giorni la nave Open Arms è in mare con 134 persone a bordo. La situazione sulla nave è drammatica: da 15 giorni donne, uomini e bambini vivono costretti in spazi ristretti nella paura e nell'incertezza di quello che succederà. Sono persone che hanno vissuto l'orrore dei campi di detenzione in Libia: torture, stupri, lavori forzati. Hanno già sopportato enormi sofferenze, non possiamo ...

Open Arms - anche il Garante dei detenuti scrive lettera a Salvini : Il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha scritto una lettera a Matteo Salvini, esprimendo "forte preoccupazione per la perdurante situazione di privazione de facto della libertà delle persone a bordo della nave". Intanto la Procura dei minori di Palermo ha nominato i tutori per tutti i minori a bordo della nave Open Arms.Continua a leggere