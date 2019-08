Morti 2 fratelli di 16 e 17 anni inghiottiti dal Lago d’Iseo

Fratelli di 17 e 18 anni Morti nel Lago d'Iseo/ Non sapevano nuotare : traditi da buca : Fratelli di 17 e 18 anni annegano nel Lago d'Iseo: morti nella notte in ospedale. Un terzo fratello di 19 ha rischiato la vita per salvarli senza riuscirci.

ABRUZZO - Morti 2 FRATELLINI DISPERSI IN MARE/ Tragedie a Ortona - Jesolo e Trani : ABRUZZO, due FRATELLINI ragazzini MORTI a Ortona: DISPERSI per ore in MARE durante burrasca: il padre salvo e sotto choc. Tragedie anche a Jesolo e Trani

Esplosione al Cairo - venti Morti. I Fratelli musulmani dietro attacco. “Atto terroristico” : Torna l'incubo terrorismo al Cairo. Una paurosa Esplosione innescata da un tamponamento stradale ha causato la morte di 20 persone e il ferimento di 47, tre o quattro delle quali sono in gravi condizioni: la collisione, avvenuta poco prima della mezzanotte di domenica, e' stata causata da un'auto che procedeva contromano e che secondo gli investigatori era imbottita di esplosivo. Secondo il presidente egiziano, Fattah al-Sisi, l'Esplosione è ...

Trapani : due fratellini Morti in incidente stradale - il padre in diretta Facebook mentre guidava : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...

