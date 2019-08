Salini ai direttori di rete e Tg Rai | Serve equilibrio | trasparenza | obbiettività

Fonte : blogo

(Di venerdì 16 agosto 2019) "Cari, in considerazione del quadro politico che si è delineato vi invito al massimo rigore nel rispetto dei principi di, obiettività ed imparzialità in ogni genere della nostra programmazione. Non vi sfugge che in particolare la Commissione parlamentare di Vigilanza sarà rigorosissima sul punto del rispetto del pluralismo. Come potrilevare dalla comunicazione allegata l'Autorità si è già espressa in tal senso richiamando i principi cui tutte le emittenti devono attenersi anche in periodi pre-elettorali. Confido pertanto nella vostra sensibilità professionale e al contempo vi invito a far rispettare quanto sopra da parte di tutti i giornalisti, dipendenti, autori e/o collaboratori che riportano alle vostre Direzioni. Grazie della collaborazione e buon lavoro"Questa è la lettera che l'amministratore delegato della Rai Fabrizioha inviato a ...

