Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso e operato d’urgenza Le sue condizioni

(Di giovedì 15 agosto 2019) C’è una news dell’ultima ora che tiene in agitazione il mondo dello spettacolo e della televisione.è statod’urgenza presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. Al pronto soccorso è arrivato ined è stato immediatamente trasportato nel reparto di medicina per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. La causa è una doppia ernia addominale. Stando a quanto filtra da ambienti vicini al noto conduttore l’operazione è riuscita in maniera perfetta e ora i medici hanno raccomandato riposo. Il famoso volto della Rai era nella sua abitazione di Avellino, a riposarsi in questa settimana rovente di Ferragosto e a ricaricare le batterie in attesa della nuova stagione televisiva. Ad un certo punto ha accusato uno strano dolore addominale, che si è fatto via via sempre più forte. Subito è scattato l’allarme, con il pronto intervento degliri ...

