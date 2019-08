Svelata la tracklist di Fear Inoculum dei Tool | con più tracce nell’edizione digitale

Svelata la tracklist del nuovo album di Liam Gallagher Why Me? Why Not : La tracklist del nuovo album di Liam Gallagher sembra emergere da una serie di post che l'ex Oasis ha affidato al suo Twitter ufficiale. A balzare all'occhio è la serie di titoli che potrebbe far parte di Why Me? Why Not, che Liam Gallagher rilascerà per il mercato a cominciare dal 20 settembre. La novità arriva proprio nei giorni in cui l'ex Oasis si trova in Italia per la data al Collisioni Festival di Barolo, dove ha tenuto un ...