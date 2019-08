Salvini tira dritto e guarda oltre | Il 20 sfiduceremo Conte | voglio un governo con

Salvini tira dritto : «Il 20 agosto sfiduceremo Conte». Nuova lite con M5S sul reddito di cittadinanza : Il ministro dell’Interno in radio ribadisce di non voler ritirare la mozione e dice: «Con voto in autunno nessun aumento dell’Iva»

In Senato nasce la nuova alleanza Pd-M5S. E Salvini non ritira i ministri : La mossa di Salvini mette in imbarazzo i democratici: non se la aspettava nessuno. Ma nessuno, a dire il vero, sa ancora se sia tecnicamente percorribile. E così, nella giornata di martedì, abbiamo assistito alla nuova puntata della crisi più pazza del mondo

Salvini non ritira i ministri. «Sì al taglio parlamentari - poi voto» : L’Aula dovrà votare il calendario della crisi approvato ieri a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama

Al via il voto al Senato sul calendario della Crisi. Salvini non ritira i ministri : È iniziata al Senato la seduta dell'Aula sul calendario. L'Assemblea dovrà esprimersi sulle modifiche del calendario stabilite ieri dalla conferenza dei capigruppo a maggioranza, dove lo strano asse M5s-Pd, grazie anche ai voti di Leu e delle Autonomie, a maggioranza ha fissato per il 20 agosto la seduta dell'Assemblea di palazzo Madama sulle comunicazioni che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella lettera inviata ...

Cosa succede se Salvini ritira i ministri della Lega : "Domani sarà una giornata importante". Matteo Salvini durante l'assemblea con i parlamentari della Lega si è lasciato sfuggire solo questo. Ha detto di aver incontrato - ma senza specificare quando - il presidente della Repubblica, Giorgio Mattarella. Per ben tre volte. E vi assicuro - ha spiegato - che è di un altro stile, di lui ci si può fidare. È proprio domani che il vicepremier della Lega potrebbe ritirare i ministri dal governo, ...

Salvini : "Ritirare i ministri leghisti? Confido in Mattarella" : ...

Salvini esce dal governo e ritira tutta la squadra : Conte non potrà ignorarlo : Il leader della Lega lo annuncerà oggi per togliere altri argomenti al M5S. Intanto, da Zoppas a Riello un fronte di imprenditori lo sostiene

Crisi di governo - Salvini : “Ritirare i ministri leghisti? Noi pronti a tutto pur di andare al voto” : “L’unica cosa che non ci interessa è scaldare le poltrone, per andare al voto siamo disposti a tutto e lo vedrete nelle prossime ore”. Per ora il ritiro dei ministri leghisti dall’esecutivo guidato da Giuseppe Conte è solo minacciato da Matteo Salvini, al termine della riunione dei gruppi parlamentari della Lega, svoltasi in un hotel a Roma. “Come sfiduciare Conte in Aula? Ci affidiamo alla saggezza del Capo ...

Contro il grande inciucio Matteo Salvini ritira i Ministri : Elezioni subito. Matteo Salvini accelera la crisi e non molla. Il Capitano ha chiesto che la mozione di sfiducia Contro

Matteo Salvini - la voce : "La Lega pronta a ritirare i ministri". Poi la smentita : una polpetta avvelenata? : Nelle ultime ore si è diffusa un'indiscrezione secondo la quale Matteo Salvini avrebbe posto il premier Giuseppe Conte di fronte a un bivio: o le dimissioni dello stesso presidente del Consiglio o il ritiro dal governo dei ministri leghisti. A lanciare la bomba, in un momento a dir poco delicato, è

Crisi di Governo. Salvini vuole ritirare i Ministri : elezioni subito : Questa volta è finita? La Crisi di Governo è imminente. Anche Matteo Salvini vuole staccare la spina. “No a un

Renzi ritira la sua petizione anti-Salvini : basta polemiche nel Pd : Renzi ritira la sua petizione anti-Salvini: basta polemiche nel Pd. "Purtroppo anche oggi ci sono polemiche inspiegabili".

Renzi querela Padellaro : ‘Tira in ballo me parlando di Salvini - ci vediamo in tribunale’ : Matteo Renzi annuncia querela contro Antonio Padellaro. Il motivo per cui l’ex Segretario Pd e Presidente del Consiglio ha deciso di adire le vie legali nei confronti dell’ex direttore del Fatto Quotidiano sarebbe una frase pronunciata dal giornalista durante la trasmissione di La7, In Onda, condotta da Luca Telese e David Parenzo. Al momento, però, sulle esatte parole dal sen di Padellaro fuggite è calato un fitto mistero. L’autore della ...

Figlio di Salvini sulla moto d'acqua - la Questura di Ravenna sentirà tutti gli agenti coinvolti : Partita l'indagine interna: a breve sarà ascoltato sia chi guidava il mezzo sia chi ha cercato di impedire al videomaker di Repubblica di fare le riprese