Ondata di caldo in Giappone | 23 morti e 13mila persone ricoverate

Meteo - l’Ondata di caldo ha le ore contate : oggi ancora 8 città con “bollino rosso” - da domani cambia tutto : Il caldo africano ha le ore contate: da domani l’aria fresca raggiungerà l’Italia determinando un decisivo calo delle temperature. oggi ancora 8 città dovranno fare i conti con l’ondata di calore da “bollino rosso”, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. L’allerta di “livello 3″, la più elevata, riguarderà Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e ...

Super Ondata di calore - Italia ‘rovente’ con picchi di 50 gradi : la mappa ci mostra il caldo torrido : L'Italia è stata duramente colpita da un'ondata di calore l'11 agosto 2019 che ha portato a picchi di 50 gradi. L'immagine della mappa del nostro Paese 'rovente' è stata pubblicata da CopernicusEMS e dall'Agenzia Spaziale Europea e ci mostra la temperatura percepita al suolo: ecco cosa sta succedendo.Continua a leggere

Allerta caldo - ecco le città italiane da bollino rosso e quando finirà l’Ondata di calore : L'Allerta caldo e il bollino rosso del ministero riguardano per oggi le città di Bolzano, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Latina, Rieti, Campobasso, Frosinone e Perugia. Quali sono le temperature per Ferragosto? Per gli esperti le previsioni parlano di un brusco calo delle temperature: fino a dieci gradi in meno.Continua a leggere

Ondata di caldo e afa - gli italiani corrono ai ripari tra fontane e ombrelli. FOTO : Ondata di caldo e afa, gli italiani corrono ai ripari tra fontane e ombrelli. FOTO Nella domenica più calda dell'anno il termometro sfiora i 40 gradi in molte zone del nostro Paese. Otto le città da bollino rosso. Turisti e cittadini combattono l'afa con soluzioni improvvisate, cercando ombra e acqua per ...

Ondata di caldo africano sull’Italia - ma Ferragosto sarà meno bollente : Ondata di caldo africano sull’Italia, ma Ferragosto sarà meno bollente Nella giornata di domenica 11 agosto sono otto le città da bollino rosso con temperature che al Sud sfiorano i 40 gradi. La situazione migliorerà da martedì Parole chiave: meteo ...

Caldo : l’Ondata di calore spinge alla fuga dalla città 2 italiani su 3 : Il Caldo spinge la fuga dalla città più di due italiani su tre (68%) che lasciano le case per andare in vacanza, fare una scampagnata o raggiungere parenti amici nella settimana del ferragosto: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell’ondata di calore sulla Penisola con 8 città da bollino rosso. Solo per poco più di un italiano su dieci (11%) – sottolinea la Coldiretti – il Ferragosto è un giorno come gli ...

Ondata di caldo : in Umbria superati +39°C - temperature elevate su tutta la regione : La nuova Ondata di calore sta producendo i suoi effetti in Umbria. Oggi superati i +39°C nella Media Valle del Tevere, tra Todi e Marsciano. Nel resto della regione il termometro si è attestato tra +32-38°C secondo quanto rilevato dal Centro funzionale della Protezione civile umbra. A Perugia la massima è stata di +36,7°C, a Terni di +36,5°C. A Foligno il termometro ha segnato +38,2°C, a Massa Martina +38,3°C, a Orvieto +37,8°C, Spoleto +36,7°C, ...

PREVISIONI METEO : Ondata DI CALDO - PICCHI DI 40°/ Afa letale : le zone colpite : Nuova ONDATA di CALDO africano sull'Italia: le PREVISIONI METEO annunciano PICCHI di 40 gradi sin da subito, weekend da incubo, ecco dove e quanto durerà.

Meteo - caldo agosto : quando finisce l’Ondata di calore (e cosa dobbiamo aspettarci) : Le previsioni per i prossimi giorni parlano chiaro: continueremo a soffrire il caldo ancora per un po' e saranno giorni...

Meteo - imminente una breve ma intensa Ondata di caldo in Italia e Balcani : temperature oltre i +35°C - localmente oltre +40°C [MAPPE] : Previsioni Meteo – Nel weekend del 10-11 agosto, è previsto un cambiamento nel modello per l’Europa con una dorsale in rafforzamento che si svilupperà in un’ondata di caldo relativamente breve ma importante sui settori centro-meridionali del continente e sui Balcani. Le temperature si spingeranno ben oltre i +35°C in molte aree, arrivando a superare localmente soglia +40°C. Ecco, allora, cosa ci attende da domani, sabato 10 agosto, fino a ...

Allerta caldo - nuova Ondata in arrivo in Emilia Romagna : a Bologna attesi +37°C : nuova Allerta caldo in gran parte dell’Italia: le alte temperature non risparmieranno l’Emilia Romagna, dove a Bologna sono previsti fino a +37°C. Lo annuncia Arpae evidenziando che i Comuni che ne risentiranno maggiormente, oltre a quello di Bologna, saranno quelli limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e San Lazzaro di Savena. In pianura, il cado arriva anche ad Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, ...

Ondata di caldo in Giappone : almeno 39 morti a Tokyo : A causa delle alte temperature almeno 39 persone sono morte a Tokyo nella prima settimana di agosto: in oltre il 90% dei casi le vittime, tra 40 e i 90 anni di età, si trovavano all’interno delle loro abitazioni, senza il regolare uso dei condizionatori. In Giappone negli ultimi giorni si sono registrate temperature al di sopra di +35°C in molte aree dell’arcipelago, raggiungendo i +37°C nelle grandi metropoli, compresa la ...

Previsioni Meteo Sardegna : nuova Ondata di caldo con picchi fino a +42°C : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta arancione per alto rischio di incendi in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e parte del Logudoro. Da oggi a domenica gli esperti dell’Aeronautica militare di Decimomannu prevedono caldo africano e tanta afa con punte di +42°C. L’Isola subisce l’influenza dei venti sahariani: le temperature si manterranno elevate in tutta la regione, con ...

