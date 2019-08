Nadia Toffa | la rivelazione commossa di Enrico Lucci | Qual era la sua ultima

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019), ex compagno dialle Iene, al Messaggero ricorda l'amica e rivela alcuni particolari degli ultimi mesi, della sua decisione di rendere pubblico il tumore. "Non mi sono infilato per niente in quella vicenda", dice, "non frequento i social né tantomeno le migliaia di bestie ch

MediasetTgcom24 : Addio a Nadia Toffa, morta a 40 anni la conduttrice de Le Iene #NadiaToffa - Agenzia_Ansa : E' morta Nadia Toffa. Le Iene: niente sarà più come prima - RobertoBurioni : Il buonumore di questa giornata è spazzato via dalla notizia della morte giovanissima di Nadia Toffa. Aveva ragione… -