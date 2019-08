Il manager Eugenio Vinci morto in Croazia | gravi i due figli | ipotesi monossido di

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Sarebbe stato ildi carbonio a intossicare i turisti italiani in vacanza su una barca indi Sant'Agata di Militello, ad di Tuodì, è stato trovatoin bagno. Ricoverati incondizioni nell'ospedale di Spalato i duedie della compagna.

TgrRai : RT @TgrSicilia: La morte del manager messinese Eugenio Vinci. In barca in #Croazia con amici. Ricoverati in 6 (tra di loro il sindaco di Sa… - RinoCascio : RT @TgrSicilia: La morte del manager messinese Eugenio Vinci. In barca in #Croazia con amici. Ricoverati in 6 (tra di loro il sindaco di Sa… - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: COM'E' MORTO EUGENIO VINCI? IL RACCONTO DI BRUNO MANCUSO, CHE ERA IN VACANZA CON IL MANAGER -