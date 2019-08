Fonte : oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Dopo aver dato spettacolo nella Coppa del Mondo di mountain bike, conquistando tre vittorie, tra cui l’ultima a Lenzerheide in cui ha battuto il padrone di casa Nino Schurter,van dersu. Il fuoriclasse olandese domani sarà al via dell’Arctic Race of Norway, breve corse a tappe in cui avrà l’occasione di lasciare nuovamente il segno, visto che ha già vinto due tappe nella scorsa edizione. L’ultima corsa suin cui era stato protagonista era stata a fine aprile l’Amstel Gold Race, dove ottenne uno straordinario successo imponendosi allo sprint nel gruppetto dei migliori. Un passaggio così rapido dalla mountain bike allanon è certo facile, come ha sottolineato l’olandese in un’intervista a Cyclingnews: “La forma è buona, ma fisicamente non sono abituato a stare in bicicletta per così tanto tempo. È un adattamento abbastanza importante, ...

OA_Sport : Ciclismo, Mathieu van der Poel torna a correre su strada e mette nel mirino i Mondiali - AngryMatilda : RT @Suiveur_it: Se avete trascorso la giornata di ieri al mare o in spiaggia, sappiate che vi siete persi un'altra devastante prestazione d… - LucaSaugo : RT @Suiveur_it: Se avete trascorso la giornata di ieri al mare o in spiaggia, sappiate che vi siete persi un'altra devastante prestazione d… -