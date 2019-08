Xiaomi Mi 9T Pro | uno smartphone top di gamma dall’ottimo prezzo

Il top di gamma più economico che c’è : Xiaomi Mi 9T Pro sta arrivando in Europa : Sarete in tanti ad attendere l'arrivo in Europa dello Xiaomi Mi 9T Pro (che corrisponde alla versione internazionale dell'apprezzato Redmi K20 Pro, di cui è arrivata finora qui da noi solo la variante più povera), un dispositivo di cui Roland Quandt è tornato a parlare, riferendo di un suo approdo imminente nel Vecchio Continente. Il terminale dovrebbe debuttare già da questa settimana, od al più dalla successiva. Il primo modello a rendersi ...

Aggiornamenti in roll out per OnePlus 6 - OnePlus 6T - HONOR 20 - HONOR 20 Pro - Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A : Aggiornamenti in arrivo per OnePlus 6, OnePlus 6T, HONOR 20, HONOR 20 Pro, Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A. Vediamo insieme quali sono le novità! L'articolo Aggiornamenti in roll out per OnePlus 6, OnePlus 6T, HONOR 20, HONOR 20 Pro, Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A proviene da TuttoAndroid.

E se alla fine ci fosse uno Xiaomi Mi A3 Pro? Questa certificazione fa ben sperare : Xiaomi M1904F3BG (una variante di Mi CC9) è stato certificato in Russia, potrebbe essere lanciato a breve come Mi A3 Pro. L'articolo E se alla fine ci fosse uno Xiaomi Mi A3 Pro? Questa certificazione fa ben sperare proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 e Redmi K20 Pro ricevono la prima Beta pubblica di Android Q : Xiaomi Mi 9 e Redmi K20 Pro sono i primi smartphone della casa a vantare una Beta pubblica di Android Q, ovviamente "rivestita" della MIUI 10. L'articolo Xiaomi Mi 9 e Redmi K20 Pro ricevono la prima Beta pubblica di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T Pro arriverà presto in Europa a prezzi assai aggressivi : La variante occidentale di Redmi K20 Pro sta per arrivare in Europa con il nome di Xiaomi Mi 9T. L'articolo Xiaomi Mi 9T Pro arriverà presto in Europa a prezzi assai aggressivi proviene da TuttoAndroid.

Queste nuove cuffie Bluetooth di Xiaomi costano 55 euro e promettono bene : Xiaomi ha iniziato ufficialmente oggi la campagna di crowdfunding per il suo nuovo auricolare Bluetooth con collare anti-rumore che utilizzano la tecnologia di riduzione del rumore ibrida digitale attiva. Il dispositivo è in grado di catturare in modo completo il rumore circostante e ridurlo notevolmente in ambienti rumorosi come in aereo o in metropolitana. L'articolo Queste nuove cuffie Bluetooth di Xiaomi costano 55 euro e promettono bene ...

Con Prova Mi potete provare gratis i nuovi prodotti Xiaomi : ecco i primi : Grazie a Xiaomi e a Mi Community nasce il programma ProvaMi, che permetterà agli utenti di testare i nuovi prodotti senza spendere niente. L'articolo Con Prova Mi potete Provare gratis i nuovi prodotti Xiaomi: ecco i primi proviene da TuttoAndroid.

Ecco i premi WinDay di questa settimana con sconti su prodotti Xiaomi e smartphone : Nuova settimana, nuovi premi per chi decide di partecipare all'iniziativa WinDay, ossia il programma di fidelizzazione di Wind. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco i premi WinDay di questa settimana con sconti su prodotti Xiaomi e smartphone proviene da TuttoAndroid.

Niente IVA per tutta la settimana su questi prodotti Xiaomi dello store ufficiale : Xiaomi lancia la settimana NO IVA, che fino all'11 agosto permette di risparmiare l'IVA su una selezione di prodotti disponibili sullo store online ufficiale. L'articolo Niente IVA per tutta la settimana su questi prodotti Xiaomi dello store ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un trolley dedicato ai più piccoli e un gamepad per Redmi K20 e K2 Pro : Redmi K20 e K20 Pro ricevono il gamepad promesso alla presentazione, mentre i piccoli Mi Fan possono gioire per un nuovo trolley a loro dedicato. L'articolo Xiaomi lancia un trolley dedicato ai più piccoli e un gamepad per Redmi K20 e K2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi si avvicina ad Apple e prova a divenire il terzo produttore mondiale di smartphone : Il nuovo report di IDC relativo al mercato degli smartphone ci dice che Xiaomi potrebbe presto superare Apple e divenire il terzo produttore mondiale del settore L'articolo Xiaomi si avvicina ad Apple e prova a divenire il terzo produttore mondiale di smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lavora per voi ed è pronta a ridurre la pubblicità nella MIUI e ad aggiungere la ricarica inversa : La più recente beta di MIUI mostra che la compagnia cinese sta lavorando alla ricarica wireless inversa e alla riduzione della pubblicità nella propria ROM. L'articolo Xiaomi lavora per voi ed è pronta a ridurre la pubblicità nella MIUI e ad aggiungere la ricarica inversa proviene da TuttoAndroid.

“Ad agosto presenteremo un nuovo prodotto” dice Xiaomi - ma i fan pensano a Redmi Note 8 : Redmi sembra non avere intenzione di allentare la pressione sull'acceleratore, anzi sarebbe pronta a rilanciare presto con Redmi Note 8 L'articolo “Ad agosto presenteremo un nuovo prodotto” dice Xiaomi, ma i fan pensano a Redmi Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20X 5G approda sul nuovo listino smartphone di Vodafone con Xiaomi Mi 9 e LG K50 : Nuova linfa per il listino smartphone di Vodafone, che ora fa largo a nuovi dispositivi come Huawei Mate 20X 5G, Xiaomi Mi 9 e LG K50. Ecco tutti i dettagli delle offerte relative con prezzi e info. L'articolo Huawei Mate 20X 5G approda sul nuovo listino smartphone di Vodafone con Xiaomi Mi 9 e LG K50 proviene da TuttoAndroid.