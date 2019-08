“Sono emigrato in Madagascar | mi dicevano che ero pazzo Il mio futuro non poteva essere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) A 20 anni Giorgio Maggioni, studente di statistica all’università di Milano, trova un lavoro presso un’agenzia viaggio italiana a Nosy Be, isoletta nel nord del. “È stata la mia prima esperienza all’estero; mi ricordo ancora benissimo il momento del ritorno a casa, uno dei più importanti della mia vita, quando ho deciso che il miononlimitarsi a Milano”. Così, mentre all’inizio del millennio i suoi compagni di studi fanno carriera, Giorgio emigra con tremila euro in tasca in. “In pochi pensavano di partire a quell’epoca ed ero visto come unavventuriero”. Oggi, a 45 anni, Giorgio vive e lavora in. “Qui ho raggiunto un livello che non avrei potuto neanche sognare restando in Italia”. Giorgio è andato a vivere da solo all’età di 19 anni: “Per tanto tempo sono stato studente e lavoratore, alternando prima studi in letteratura ...

