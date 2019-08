Doraemon Story of Seasons ha una data di uscita ufficiale

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019)ofha ora unadi lancio. E' stata infatti confermata ladidel gioco, fissata per l'11 ottobre 2019.La nuova avventura di Nobita e i suoi amici è in arrivo per Nintendo Switch e PC in formato digitale. Mentre cercano di sviluppare una città e interagire con altre persone, i giocatori dovranno seminare, far crescere e sfruttare la stagione del raccolto in questa avventura cone i suoi amici.ofè sviluppato dal celebre studio Marvelous, famoso per i suoi RPG dedicati al Farming Simulation.Leggi altro...

