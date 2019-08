Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019) C’è bisogno “di risposte immediate, di un Governo nel pieno delle sue funzioni e non si possono più aspettare le alchimie della politica”. Lo dicono in una nota congiuntae Uil che esprimono “grande preoccupazione per la situazione di instabilità politica prodotta in pieno periodo feriale che, se non risolta rapidamente, può ulteriormente ridurre le condizioni per la crescita del Paese”. I sindacati rilanciano così le loro proposte a partire da una soluzione per le vertenze industriali, la P.a, il blocco dei cantieri.″È il momento della serietà, del pieno rispetto dei principi, dei valori e dei comportamenti indicati dalla nostra Carta Costituzionale, nata dalla resistenza e dalla sconfitta del fascismo e del nazismo. - scrivono i sindacati -. La soluzione della crisi compete al Parlamento ...

CarmelinaCarmi : RT @cgilnazionale: #CgilCislUil esprimono preoccupazione per la crisi e conseguenze sul Paese e sul mondo del lavoro. Questo è il momento d… - valentini_fra : RT @cgilnazionale: #CgilCislUil esprimono preoccupazione per la crisi e conseguenze sul Paese e sul mondo del lavoro. Questo è il momento d… - HuffPostItalia : Cgil, Cisl e Uil si affidano a Mattarella 'anche nella possibilità di dare un nuovo governo al Paese' -