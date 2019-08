Cosa aspetta di sapere Mattarella La crisi di governo vista dal Quirinale

Fonte : agi

(Di lunedì 12 agosto 2019) Tutti lo invocano ma Sergioprosegue nella sua linea di presidente notaio, tutt'al più arbitro, anche in questa concitataagostana. A fronte delle diverse invocazioni giunte da più parti ad assumere decisioni per dirimere l'intricata situazione seguita alla scelta della Lega di ritirare la fiducia alConte, il capo dello Stato intende mantenere il suo profilo istituzionale. Una distanza, per ora, resa plasticamente dalla scelta di concedersi qualche giorno di relax all'Ammiragliato della Maddalena: una manciata di giorni di vacanza in attesa di entrare in campo, se sarà necessario. Ieri mattina il capo dello Stato ha assistito alla messa nell'oratorio militare, poi nel pomeriggio ha fatto un breve in giro in barca con alcuni familiari. Oltre alle poche telefonate ricevute, il presidente ha letto i giornali, informandosi così sugli ...

