Virginia Raggi contro i clienti delle prostitute | ' Sono come violentatori sessuali'

Virginia Raggi firma un'ordinanza contro i furbetti del cassonetto : "C'è chi abita nei Comuni vicino a Roma e porta i suoi rifiuti nella nostra città. È ora di dire basta. Vogliamo mettere la parola fine al cosiddetto 'pendolarismo' dei rifiuti. Ho firmato un'ordinanza per far multare dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale i 'turisti dei rifiuti': degli zozzoni che, pur essendo residenti fuori città, gettano la spazzatura nei cassonetti delle strade di Roma". Lo scrive la sindaca di Roma, ...

Trentino Alto Adige - la Regione aumenta del 7% gli stipendi dei suoi sindaci : quello di Trento guadagna più di Virginia Raggi a Roma : Aumento di stipendio per i sindaci del Trentino Alto Adige. Lo ha deciso il consiglio regionale che ha fissato nella legge di stabilità un incremento del 7 per cento. In questo modo la Regione spenderà ogni mese, per gli appannaggi dei primi cittadini del solo Trentino, 456 mila euro. Colpiscono le cifre che riguardano i sindaci dei comuni più grandi. quello di Trento guadagnerà 9.432 euro lordi al mese, quello di Rovereto circa mille euro in ...

Stadio Roma - importanti indicazioni da Virginia Raggi : “Il nostro indirizzo politico l’abbiamo dato. Abbiamo rivisto il progetto in senso sostenibile. Ora e’ una questione di uffici. Non appena gli uffici, i nostri e quelli della Roma, finiranno di mettersi d’accordo sulle opere pubbliche si fara'”. Sono le importanti dichiarazioni di Virginia Raggi, sindaca di Roma, ospite di “Radio Radio”, rispondendo a una domanda sulla possibile realizzazione del ...

La videomania di Virginia Raggi : Sarà anche un caso di resa totale alla moderna comunicazione sul web, e però a volte la grandeur entusiasta del sindaco Virginia Raggi sui social network lascia perplessi, almeno quanto lo sfoggio di divise del vicepremier Matteo Salvini. Perché, mentre Roma mostra a turisti e abitanti la sua bellez

Virginia Raggi si ‘spoglia’ : il fisico mozzafiato della sindaca lascia tutti a bocca aperta : Virginia Raggi in costume, il fisico è da urlo. È tempo di vacanza e di relax (per quanto riuscirà a rilassarsi) anche per la criticatissima sindaca di Roma Virginia Raggi che è fuggita ad Anzio per scappare dalle polemiche continue sul suo operato come prima cittadina della città eterna. Virginia Raggi è ad Anzio, appunto, e ha intenzione di passare giornate rilassanti in compagnia della sua famiglia. Prontamente, i paparazzi del settimanale ...

Virginia Raggi : "Il mandato zero? Mi ha fatto un po' ridere" : “Mi ha fatto un po’ ridere questa cosa del mandato zero perché ci ho messo un po’ di tempo a capirla. Io voglio lavorare e fare le cose per i romani, la questione delle poltrone non mi interessa e non interessa neanche ai romani”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervistata da Agorà Estate su Rai3, interpellata sulla possibilità di un mandato zero nel M5s, che però la ...

McDonald's alle Terme di Caracalla a Roma - Virginia Raggi chiede lo stop al Municipio I : La sindaca Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, ha chiesto agli uffici competenti di predisporre una comunicazione ufficiale per il Municipio I in cui si richiede la sospensione del progetto esecutivo per la realizzazione di un Mcdonald’s vicino alle Terme di Caracalla, nel centro storico di Roma. L’amministrazione, si apprende, era all’oscuro del progetto e teme rischi per l’area vincolata.La sindaca avrebbe ...

Virginia Raggi e il ritorno a Torre Maura : Roma. “Camerata Raggiiii... a noi!”, grida uno spiritoso in motorino facendo strabuzzare gli occhi agli astanti. Compresa lei, la sindaca. Virginia Raggi da Ottavia tornata a Torre Maura dopo la rivolta di tre mesi fa per un sopralluogo ai lavori di manutenzione stradale in via Walter Tobagi. Seicen

Virginia Raggi con la Digos a sede Casapound : “Eliminare la scritta sulla facciata - è abusiva”. : Via la scritta di Casapound dall’edificio occupato dal movimento di estrema destra. Nella mattinata di giovedì, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, si è recato allo stabile di via Napoleone III, nel quartiere Esquilino, dove alcuni agenti della Digos stanno notificando il provvedimento. Secondo le prime indiscrezioni, nell’atto della polizia viene fornito anche un termine temporale per l’eliminazione della grande scritta sulla ...

Via quella scritta. Blitz di Virginia Raggi nella sede di Casapound : Blitz della sindaca di Roma, Virginia Raggi, presso lo stabile occupato da Casapound in via Napoleone III a Roma. Alcuni agenti della Digos stanno notificando il provvedimento che impone di rimuovere la scritta Casapound incisa all’entrata dello stabile. La sindaca aveva fatto richiesta, circa un mese fa, ai vigili di accertare se la scritta fosse abusiva e, nel caso, rimuoverla. È poi impegnata ad arrivare allo sgombero ...

Virginia Raggi in forma al mare - : Alessandro Zoppo “Prova costume” superata per la sindaca di Roma, ma nelle foto in bikini con la famiglia la Raggi ha un’espressione non proprio solare Il magazine Chi ha pubblicato delle foto in costume “rubate” alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che si è concessa qualche momento di relax al mare ad Anzio. La Raggi è stata paparazzata in compagnia della sua famiglia (il marito Andrea Severini e il loro figlio Matteo) e il ...

Virginia Raggi in forma la mare - : Alessandro Zoppo “Prova costume” superata per la sindaca di Roma, ma nelle foto in bikini con la famiglia la Raggi ha un’espressione non proprio solare Il magazine Chi ha pubblicato delle foto in costume “rubate” alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che si è concessa qualche momento di relax al mare ad Anzio. La Raggi è stata paparazzata in compagnia della sua famiglia (il marito Andrea Severini e il loro figlio Matteo) e il ...

Virginia Raggi licenzia i 7 dipendenti Ama accusati di furto di benzina : «Tolleranza zero per i dipendenti infedeli e per chi ruba risorse o beni che appartengono a tutti. I sette operatori Ama accusati di furto di benzina dai mezzi con cui lavoravano, dopo...

Virginia Raggi : "L'agenzia del demanio ha avviato l'iter per lo sgombero di CasaPound" : Virginia Raggi annuncia su Twitter l’avvio dell’iter per sgomberare lo stabile occupato da CasaPound a Roma.“Finalmente - scrive - l’Agenzia del demanio ha avviato l’iter per lo sgombero di CasaPound. Bene, questa situazione non è più tollerabile. Basta privilegi sulle spalle dei cittadini”. Finalmente @agenziademanio ha avviato iter per lo sgombero di #Casapound. Bene, questa situazione non ...