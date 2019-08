Preolimpica a Tokyo | Paltrinieri secondo nella 5km di fondo Solo Sloman davanti a lui

Gazzetta_it : A #Tokyo ottimo secondo posto per @greg_palt nella #5kmfondo sul percorso di @Tokyo2020 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: A #Tokyo ottimo secondo posto per @greg_palt nella #5kmfondo sul percorso di @Tokyo2020 - latuttologa1 : Preolimpica a Tokyo: Paltrinieri secondo nella 5 km di fondo /Nuoto/11-08-2019/preolimpica-tokyo-paltrinieri-secon… -

Dalla Rete Google News

OA Sport

Sono in corso di svolgimento i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il volley maschile, in questo fine settimana si assegnano ...