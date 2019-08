Matt Bellamy dei Muse ed Elle Evans si sono sposati

Fonte : vanityfair

(Di domenica 11 agosto 2019) Il matrimonio diIl matrimonio diIl matrimonio diIl matrimonio diIl matrimonio diIl matrimonio di«Mr e Mrs». Cosìhewper tutti, frontman dei, ha annunciato via social il matrimonio con la modella. Ad accompagnare il suo nuovo status di uomo sposato, una foto bellissima che li ritrae mano nella mano, subito dopo la cerimonia, celebrata all’aperto, sabato 10 agosto, in una location che non è ancora stata resa nota. La sposa, 29 anni, per l’occasione ha scelto un abito disegnato da lei stessa e realizzato in collaborazione con il brand australiano Martina Liana Bridal Designs, un modello a sirena color cipria impreziosito da inserti in pizzo e lungo strascico. Chiaro anche il ...

rockolpoprock : Muse, Matt Bellamy e la modella Elle Evans convolano a nozze - polarizeus : Matt Bellamy si è sposato ho bisogno di un momento - slainte___ : RT @haaveilmeinen: Matt Bellamy si è sposato ora aspetto solo le foto di Dom ubriaco -