Cremona | due bambinae adescate e violentate | arrestato un 29enne dalla polizia

Cremona - un operaio travolto da una trave d’acciaio mentre era su una gru. Un altro morto a Milano. Due ustionati nel Bresciano : Una trave di acciaio che si stacca e schiaccia la sua gru. È morto così Alessandro Rosi, operaio di 45 anni, mentre era al lavoro nei pressi delle Acciaierie Arvedi di Cremona. Secondo una prima ricostruzione, due gru stavano spostando la trave che si è staccata schiacciando la cabina. È rimasto ferito anche l’operaio che era sull’altra gru, Lorenzo Tamarindo. L’incidente, spiegano da Arvedi, “è avvenuto in un’area attigua al ...

Cremona - bimbo di due anni cade dalla finesra del secondo ma si salva per miracolo : A San Felice, nel Cremonese, un bambino di poco più di 2 anni e mezzo sfuggendo alla vigilanza dei genitori, famiglia di operai rumeni che abitano in una casa Aler, si è arrampicato su...

Cremona - bimba di due anni uccisa a coltellate : arrestato in ospedale il papà ferito : Il padre, Jacob Danho Kouao, unoperaio di 27 anni, della Costa d'Avorio, aveva una coltellata alventre. Quasi un harakiri che l'ha portato inospedale dove le sue condizioni sono ora valutate molto gravi,mentre è piantonato dai carabinieri. Il 27enne è in pericolo divita, dopo aver tentato il suicidio.

Cremona - uccide a coltellate la figlia di due anni poi cerca di togliersi la vita. “Rabbia per la separazione” : Ha ucciso a coltellate la figlia di soli due anni. Poi ha tentato di togliersi la vita. È successo sabato pomeriggio a Cremona dove un uomo che lavora come operaio in una fabbrica ha commesso il delitto motivandolo con la rabbia per la separazione. Il 36enne ivoriano si era infatti da poco separato dalla moglie, con la quale viveva in un’altra abitazione assieme alla figlia. Solo un mese fa si era trasferito al civico 4 di via Massarotti, ...

Cremona - aggressione durante il comizio di Salvini : due estremisti di destra denunciati : Il 3 giugno ci fu un'aggressione durante un comizio fatto dal segretario della Lega Nord, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a Cremona. Andando maggiormente nei dettagli, un ragazzo di 26 anni aveva esposto una sciarpa con una scritta che poteva sembrare critica nei confronti delle politiche e delle posizioni ideologiche assunte da Salvini e dalla Lega. Più specificatamente, in tale sciarpa era inciso il motto cristiano e biblico ...

Denunciati due militanti di Forza Nuova per l’aggressione al comizio di Matteo Salvini a Cremona : Due militanti del partito di destra radicale Forza Nuova sono stati Denunciati per aver aggredito, durante il comizio di Matteo Salvini a Cremona, il giovane che aveva alzato al cielo un drappo con su scritto "ama il prossimo tuo". Infatti il ragazzo era stato prima insultato verbalmente e poi picchiato fisicamente da 3 persone.Continua a leggere