MotoGp | Petrucci individua il suo punte debole | “nei lunghi rettilinei perdo

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Austria 2019 : “Sono contento ma questa pista è ostica” : Giornata nella media per Danilo Petrucci che ha svolto un buon lavoro nelle prove libere del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Sono contento, ma questa pista è ostica con dei lunghi rettilinei e io perdo un po’ di aerodinamica: stiamo cercando di migliorare in frenata per recuperare del tempo, stiamo facendo un buon lavoro. Ho fatto bene con le ...

MotoGp - Danilo Petrucci snobba Lorenzo : “non mi riguarda cosa abbia intenzione di fare Jorge” : Il ternano si è concentrato sulla lotta per il terzo posto nel Mondiale, snobbando le voci di un possibile passaggio di Lorenzo alla Pramac Terzo posto nel Mondiale e all’orizzonte una pista favorevole alla Ducati, un’occasione da non perdere per tenere a bada gli inseguitori. Danilo Petrucci è fiducioso in vista del Gp d’Austria, l’obiettivo è quello di ottenere un buon risultato, così da allontanarsi da Rins che ...

MotoGp - grandi aspettative per Petrucci in Austria : “ci giocheremo il podio - ma non partiamo favoriti” : Il ternano è impaziente di scendere in pista al Red Bull Ring, dove l’obiettivo sarà senza dubbio il podio Un week-end non proprio da ricordare per Danilo Petrucci quello di Brno, una gara iniziata e finita in salita per il ternano della Ducati, riuscito comunque a difendere il terzo posto nella classifica piloti dall’assalto di Rins. AFP/LaPresse In Austria, Petrux si presenta con l’obiettivo di salire per la prima volta ...

MotoGp - GP Austria 2019 : una pista favorevole per la Ducati. Petrucci e Dovizioso all’attacco di Marquez : La stagione 2019 della MotoGP ha appena terminato il prolungato weekend di Brno che si è concluso con le otto ore di test della giornata di ieri e in fretta e furia si prepara ora al trasferimento verso Spielberg dove andrà in scena tra pochissimi giorni il GP d’Austria. In terra ceca abbiamo assistito alla sesta sinfonia stagionale di Marc Marquez che, soprattutto in qualifica, ha dimostrato ancora una volta a tutti perché è diventato il ...

Danilo Petrucci ha chiuso al decimo posto la giornata di Test della MotoGP a Brno. Il ternano è rimasto comunque soddisfatto della prestazione della sua Ducati, dicendo che tutto il Team è comunque pronto per il prossimo Gran Premio in Austria.

MotoGp – Test Brno - Petrucci contento a fine giornata : “abbiamo modificato il programma lavorando sulla velocità” : Il pilota ternano ha commentato la giornata di Test a Brno, esprimendo le proprie sensazioni sul lavoro svolto Una giornata positiva per la Ducati a Brno, dove si sono tenuti oggi i Test successivi alla gara disputata ieri e vinta da Marc Marquez su Dovizioso e Miller. AFP/LaPresse Danilo Petrucci ha percorso 60 giri, il migliore in 1:56.345, e si è concentrato sulla ricerca di un buon feeling con la sua Desmosedici GP dopo la difficile ...

MotoGp – Petrucci in difficoltà a Brno - Danilo ammette : “gara dura - so cosa mi è mancato” : Danilo Petrucci consapevole delle sue difficoltà in pista oggi a Brno: le parole del ternano della Ducati dopo l’ottavo posto al Gp della Repubblica Ceca Ottava posizione oggi al Gp della Repubblica Ceca per Danilo Petrucci, che partiva dalla terza fila. Il pilota ternano, settimo alla fine del primo giro, ha poi perso un paio di posizioni nelle tornate successive ed è risalito all’ottavo posto al tredicesimo passaggio, chiudendo la ...

MotoGp - a tutto Dovizioso : “è normale che vogliano far smettere Valentino Rossi. Petrucci? Mi davano dello scemo - ma…” : Il pilota della Ducati ha parlato della stagione attuale, soffermandosi anche sul compagno di squadra e su Valentino Rossi La pausa estiva è alle spalle, Andrea Dovizioso riparte di slancio con un ottimo quarto posto al termine delle qualifiche del Gp di Brno. Un risultato positivo, che comunque non basta per stare davanti a Marc Marquez, autore dell’ennesima pole capolavoro. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati però non si arrende, ...

MotoGp – Petrucci si accontenta a Brno : “viste le condizioni la terza fila non è male” : Ottavo posto e terza fila per Petrucci a Brno: le parole del ternano della Ducati al termine delle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Andrea Dovizioso partirà dalla seconda fila del GP della Repubblica Ceca: il pilota romagnolo del Ducati Team ha infatti ottenuto il quarto tempo in Q2, sessione disputata con asfalto bagnato che si stava progressivamente asciugando. Dovizioso ha però deciso di proseguire per tutta il turno con le gomme ...

MotoGp – Lutto in casa Ducati : morto nella notte a Brno un uomo della “Rossa” - niente incontro con la stampa per Dovizioso e Petrucci : L’ufficio stampa del Ducati Team è scomparso nella notte del primo agosto a Brno, aveva 35 anni Arriva da Brno una tragica notizia che annulla la gioia di tornare in pista: è scomparso infatti nella notte, all’eta di 35 anni, Luca Semprini, addetto stampa ufficiale del Ducati Team. Non sono ancora state rese note le cause della morte di Luca, che oggi sarà ricordato, con un minuto di silenzio, durante la conferenza stampa dei ...

MotoGp - Danilo Petrucci svela : “abbiamo lavorato per migliorare la Ducati - a Brno ci aspettano molte novità” : Il ternano ha parlato al sito ufficiale della Ducati in vista del prossimo appuntamento di Brno Torna il Mondiale di MotoGp, all’orizzonte si profila il Gran Premio di Brno, che rappresenta il decimo appuntamento in calendario. Grandi aspettative in casa Ducati, con Danilo Petrucci determinato a ripartire con il piede giusto e difendere la terza posizione in classifica (121 punti), conquistata grazie anche ai tre podi ottenuti nelle ...

MotoGp – Acrobazie e sudore : l’allenamento di motocross di Petrucci termina con… le bolle sulle mani [FOTO e VIDEO] : Danilo Petrucci non teme il caldo: le conseguenze delle elevatissime temperature sulle mani e sul manubrio della moto del ternano dopo l’allenamento di motocross I piloti della MotoGp sono tornati ad allenarsi, se mai si sono fermati. Valentino Rossi dopo una vacanza al mare con gli amici e la fidanzata Francesca Sofia Novello è tornato in pista con i giovani dell’Academy sul circuito di Misano, mentre Danilo Petrucci si è ...

MotoGp – Dovizioso si prende i meriti : “ho aiutato Petrucci a migliorare per la Ducati. Il suo rinnovo? Dipeso anche da me” : Andrea Dovizioso si prende un piccolo merito riguardante il rinnovo di Danilo Petrucci con la Ducati: fra i due piloti mai alcuna frizione ma sempre tanto lavoro di squadra Nel Motorsport si dice che il primo rivale di un pilota è il suo compagno di scuderia. È capitato spesso che due piloti della stessa scuderia non siano stati esattamente in buoni rapporti, ma in casa Ducati però questo non sembra accadere. Andrea Dovizioso si è sempre ...

MotoGp - Danilo Petrucci non si nasconde : “Marquez ha fatto un passo più grande di noi” : Il pilota ternano ha parlato del confronto della Ducati con Marquez, soffermandosi anche sui suoi obiettivi stagionali Rinnovo già in tasca, un successo già ottenuto al Mugello e adesso l’obiettivo terzo posto da raggiungere. Danilo Petrucci ci ha preso gusto e, considerando la sua posizione nella classifica mondiale, non ha nessuna intenzione di mollare la top-three. AFP/LaPresse Rins si è allontanato dopo la gara del Sachsenring, ...