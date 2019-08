Loredana Lecciso | “Al Bano e io non viviamo più insieme ma resta il mio punto di

Mediaset - Loredana Lecciso e la strana frase sul Grande Fratello Vip : "Sono tentata - ma..." : Loredana Lecciso, ex o attuale (non si capisce più) compagna di Al Bano Carrisi, è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4. In una intervista a Il Tempo ha parlato di questa possibilità non escludendola del tutto, anche se al momento la priorità sono i figli e Cellino San Marco. “Mi h

Loredana Lecciso - estate a Cellino San Marco : "Grande Fratello Vip 4? Mi piacerebbe - sarei tentata" : Loredana Lecciso preferisce che le isole caraibiche o quelle spagnole, in estate, vengano prese d'assalto da altre celebrità del mondo della cronaca rosa. La bionda leccese ha infatti deciso di godersi, anche quest'anno, il sole della campagna brindisina, quello che batte sulle tenute di Cellino San Marco, dove insieme agli ulivi e alle vigne ha coltivato per ben diciotto anni l'amore per Albano Carrisi. Nonostante la fine della relazione col ...

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip? Lei glissa e lancia un sondaggio social : L'ex compagna di Albano Carrisi sta facendo discutere per la possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. Lei non smentisce l'indiscrezione ma alimenta le attese dei fan con un post social sospetto. Le voci circolano già da alcune settimane: Loredana Lecciso nel cast del Grande Fratello Vip. La nuova edizione del reality più famoso d'Italia, nella versione dedicata ai personaggi famosi, sta per cominciare e si fanno i primi nomi ...

Viso gonfio e fisico in carne - la trasformazione di Loredana Lecciso : Loredana Lecciso, l’avete mai vista prima dei ritocchini? Era molto, molto diversa. La settimana scorsa la ex di Al Bano si è fatta intervistare dal settimanale Vero e ha raccontato molto di sé. “Amo condividere con le persone che vogliono condividere con me, ma rispetto chi ha un pensiero differente e resto un passo indietro se qualcuno non vuole – ha detto – Vado verso i 50, non cerco attriti con nessuno, l’importante è che ci ...

Albano Carrisi : "Sogno di condurre Sanremo con Loredana Lecciso e Romina Power" : Albano Carrisi, meglio solo che (male) accompagnato. Il cantante di Cellino San Marco ha scelto di non scegliere tra Romina Power e Loredana Lecciso, lasciando a bocca asciutta entrambe le due compagne e decidendo di dedicare anima e corpo ai figli, ai nipoti e al lavoro. Albano Carrisi, il rapporto con i figli Il cantante è quindi partito in barca insieme alle figlie Romina Jr e Cristel Carrisi, che ad agosto renderà il padre nuovamente ...

Loredana Lecciso - fucilata contro Romina Power : "Perché complicarsi la vita?". Rottura insanabile : Torna ancora una volta a parlare del suo rapporto con Romina Power, ex moglie di Al Bano Carrisi. E a parlare è l'arci-rivale Loredana Lecciso. Questa volta le confidenze sono raccolte dal settimanale Vero, a cui racconta: "Amo condividere con le persone che vogliono condividere con me, ma rispetto

Loredana Lecciso parteciperà al GF Vip? “Avrei un motivo in più” : GF Vip: Loredana Lecciso ci sarà? “So che alla fine mi mancherebbe il coraggio” La quarta edizione del Grande Fratello Vip sarà condotta da Alfonso Signorini che, fino all’anno scorso, ha affiancato Ilary Blasi in veste di opinionista. Chi parteciperà al GF Vip 4? Ogni anno si fa il nome di Loredana Lecciso. L’ex compagna di Al Bano, intervistata dal settimanale Vero, ha parlato di questa eventualità: “Sin dalla ...

Al Bano su Loredana Lecciso e Romina Power : “Ci vuole pazienza” : Loredana Lecciso e Romina Power, parla Al Bano: “Con le mie ex, pazienza e rispetto” Al Bano, nonostante abbia più volte affermato di essere tornato single, si dice felicemente innamorato. No, il cantante non pensa ancora al suo primo amore, Romina Power, o alla madre dei suoi figli più giovani, Loredana Lecciso. Il leone di Cellino San Marco si dice innamorato della propria vita. Recentemente intervistato dal settimanale Nuovo, il ...

Loredana Lecciso parla del suo rapporto con Al Bano : "Tra noi una simbiosi mentale" - : Serena Granato Loredana Lecciso rilascia alcune dichiarazioni sul suo rapporto con Al Bano Carrisi e non solo In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della sera, Al Bano Carrisi aveva amorevolmente rimbrottato il figlio avuto da Loredana Lecciso, AlBano junior, che intenderebbe lavorare per le tenute di famiglia, subito dopo la maturità. Nel corso della sua ultima intervista, Al Bano ha dal suo canto invitato il figlio a ...

Loredana Lecciso - tutta la verità sui rapporti con Al Bano e Romina : Loredana Lecciso, in un’intervista rilasciata per FQMagazine, ha affrontato l’argomento amore e si è soffermata a parlare del rapporto che oggi ha con AlBano, padre dei suoi figli. La soubrette ha definito il legame che ha con il suo (ex) marito “una bella realtà” ma non si è sbilanciata più di tan