Emily Ratajkowski posa con i peli sotto le ascelle | Le donne sono libere di

(Di venerdì 9 agosto 2019), in un editoriale pubblicato su Harper’s Bazaar, difende la decisione dire per un servizio fotografico con ilee di sentirsi comunque super femminile.“Per me, iun’altra opportunità che lehanno di esercitare la loro abilità di scegliere: normalmente mi piace togliermeli, ma ogni tanto lasciarli crescere mi fa sentire più sexy. Non c’è una risposta giusta o sbagliata e nessuna di queste due scelte mi rende una femminista migliore o peggiore”. Visualizza questo post su Instagram“Give women the opportunity to be whatever they want and as multifaceted as they can be.” I wrote an essay for @harpersbazaarus about the importance of women’s right to choose (how she dresses, what she posts, if she decides to shave or not) no matter what influences have shaped the way she presents ...

