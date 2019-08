Atalanta | Skrtel si presenta | “Sono gentile | ma non in campo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) “Fuori dal campo sono una persona molto disponibile e, in campo no. Lì sono uno che dà tutto se stesso per essere aggressivo contro l’avversario e impedirgli di segnare”. Martinsicosì ai microfoni dei canali ufficiali dell’: “L’ho vista giocare alcune volte e i miei amici che sono stati o sono qui in Italia me ne hanno parlato benissimo – continua il difensore slovacco -. Non vedo l’ora di cominciare la serie A, che per me è un campionato nuovo. E ritrovo la Champions, in cui ho giocato col Liverpool: la competizione più importante per un giocatore, un sogno da bambino che si è realizzato”. Serie A, i possibili 11 al termine del mercato: colpacci in attacco di Juve, Milan, Inter e Napoli, mosse di Torino e Samp FOTOha avuto il primo impatto con l’ambiente bergamasco: ...

