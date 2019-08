Xiaomi Mi 9 e Redmi K20 Pro ricevono la prima Beta pubblica di Android Q

Certificato uno smartphone Xiaomi : potrebbe essere uno dei nuovi attesi Redmi con cam da 64 MP : Il Chinese Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ha Certificato un nuovo smartphone che potrebbe essere lanciato dal brand Redmi L'articolo Certificato uno smartphone Xiaomi: potrebbe essere uno dei nuovi attesi Redmi con cam da 64 MP proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5 e Redmi K20 si aggiornano: patch di sicurezza e miglioramenti a livello di stabilità. Contenti?

Redmi K20 e K20 Pro ricevono il gamepad promesso alla presentazione, mentre i piccoli Mi Fan possono gioire per un nuovo trolley a loro dedicato.

Redmi sembra non avere intenzione di allentare la pressione sull'acceleratore, anzi sarebbe pronta a rilanciare presto con Redmi Note 8

Ora una mod simile appare anche per Xiaomi Mi 9T (o Redmi K20) e Redmi K20 Pro e forza una frequenza di aggiornamento più alta a 75Hz, anche se gli sviluppatori che lavorano su questa mod sono sicuri che su questi dispositivi sia possibile raggiungere una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, al momento non ancora disponibile.

visto l'enorme successo di Xiaomi nel settore delle smart TV, anche Redmi sta guardando con particolare attenzione a un mercato potenzialmente proficuo.

Componenti più avanzati rendono Redmi 20 Pro un vero flagship, ma i prezzi più alti degli stessi e un aggiornamento dell'impianto di produzione hanno reso lo smartphone più costoso del "predecessore" POCOPHONE F1.

La forza di Xiaomi negli anni, che è anche il motivo per cui ha fatto breccia nel mercato italiano e non solo, è il rapporto qualità/prezzo in tutte le fasce di prezzo in cui sono leggi di più...

Domani sarà il secondo e ultimo giorno dell'Amazon Prime Day e Xiaomi Italia ci tiene a essere protagonista con un paio di suoi prodotti, che dal lancio sono riusciti a conquistare più o meno tutti.

Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots sono proposti oggi a prezzi incredibili su Gearbest, il noto store online cinese, grazie anche a un codice sconto.

Lo scorso maggio Xiaomi ha aggiunto una funzione denominata "Sky Replacement" nella versione beta dell'interfaccia MIUI che permetteva di modificare il cielo presente nelle foto scegliendo un filtro da una serie di preset. Lu Weibing, General Manager di Redmi, ha annunciato oggi con un post su Weibo che ora questa opzione è disponibile anche sulla serie Redmi K20.

Dalle 10 di sabato 13 luglio, coloro che raggiungeranno il Mi Store di Genova potranno acquistare una selezione di oggetti ad un prezzo "di favore"