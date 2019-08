La protesta dei laser a Hong Kong

Atalanta - caro abbonamenti - la curva costa (molto) più di Napoli : striscione di protesta dei tifosi : Un abbonamento in curva dell’Atalanta costa più di un abbonamento in curva del Napoli. 350 euro (per chi non era già abbonato lo scorso anno quando costava 180 euro) a Bergamo; 276 euro al San Paolo. La tribuna centrale a Napoli costa mille euro, a Bergamo 2.150. Il Corriere di Bergamo scrive che stare in curva a Ferrara costa 300 euro ma pure 290 a Brescia: entrambi i prezzi più alti di Napoli. L’Atalanta da Champions ha rincarato e ...

Napoli - protesta dei navigator. In corteo verso la Regione Campania : “Vogliamo il contratto” : “Con la scusa del precariato sono un navigator disoccupato” e “Laureati selezionati disoccupati” sono gli striscioni che aprono il corteo dei navigator della Campania. Il corteo, a cui partecipano circa 40 persone, diretto a Palazzo Santa Lucia per protestare contro la decisione del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di non firmare la convenzione con Anpal Servizi necessaria per consentire loro di iniziare a ...

Campania - la protesta dei navigator senza contratto sotto la Regione : “De Luca - scendi” : Un corteo per il diritto al lavoro di 471 navigator e per le famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza. Le persone che hanno vinto il concorso per navigator in Campania hanno organizzato una manifestazione da piazza Municipio alla sede della Regione per chiedere al presidente Vincenzo De Luca di firmare la convenzione che permetterebbe la contrattualizzazione, a tempo determinato, dei futuri lavoratori con Anpal Servizi. De Luca, ...

Aeroporto Firenze - dietrofront dei ministri M5S dopo la protesta della base toscana : “Il ricorso contro lo stop? Inopportuno” : Prima il ricorso al Consiglio di Stato contro lo stop del Tar al decreto Via (Valutazione Impatto Ambientale) sull’Aeroporto di Firenze. Poi, dopo le polemiche del M5s toscano e dei comitati “No Aeroporto”, il passo indietro di Enac e dei due ministeri (Ambiente e Beni Culturali) presieduti proprio da due esponenti in quota Cinquestelle, Sergio Costa e Alberto Bonisoli. Nella tarda serata di mercoledì così i tre enti hanno ritirato il ricorso al ...

Antonella Clerici rifiuta Miss Italia : la protesta dei fan - il sostegno di Mara Venier : Antonella Clerici rifiuta la conduzione di Miss Italia, prevista per il prossimo 6 settembre. Esclusa dai palinsesti Rai, la presentatrice era la candidata più probabile per condurre il concorso di bellezza che in occasione degli ottant’anni ritorna alla tv di Stato. La Clerici però è apparsa piuttosto fredda di fronte alla proposta. Già in un lungo sfogo aveva dichiarato che non ci stava fare il tappabuchi. Coerentemente con quanto aveva ...

Reddito di cittadinanza - la protesta dei navigator campani e l'ira di Di Maio : Il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di non firmare la convenzione con Anpal, bloccando l'iter per i navigator idonei...

«De Luca firma» - la protesta dei navigator della Campania arriva a Roma : Alcuni vincitori campani del concorso dei navigator hanno protestato fuori dalla sede dove si svolge la prima giornata di orientamento dell'Anpal servizi a Roma, chiedendo di vedere il...

TFA sostegno : la protesta dei candidati idonei - molte le incongruenze : Gli aspiranti insegnanti di sostegno risultati idonei per l’ammissione ai corsi di specializzazione del TFA sostegno porgono le loro rimostranze riguardo ad alcune azioni limitanti il loro percorso accademico e professionale. Nonostante l’attuale scenario richieda nuovi insegnanti specializzati al sostegno didattico. Si ricorda come il Tar del Lazio in data 23 aprile 2019 ha confermato le incongruenze circa il numero limitato di ...

Campania - la protesta dei navigator a Napoli : Fateci lavorare. FOTO : Campania, la protesta dei navigator a Napoli: "Fateci lavorare". FOTO La manifestazione davanti alla sede della Regione degli idonei al ruolo di chi dovrà guidare e assistere chi percepisce il reddito di cittadinanza: "De Luca non vuole firmare la convenzione con l'Anpal". I manifestanti sono risultati idonei al concorso per navigator, ovvero la nuova figura lavorativa che dovrà guidare nella ricerca di un lavoro chi ...

Parigi - scontri tra polizia e gilet gialli : tensione tra gli agenti e uno dei leader della protesta. Le immagini : Più di 150 le persone fermate dopo gli scontri tra gilet gialli e forze dell’ordine durante e alla fine della parata del 14 luglio, a Parigi. tensione, in strada e sugli Champs-Elysées, quando la polizia ha circondato l’ex portavoce dei gilet jaunes, Éric Drouet. I manifestanti hanno eretto barricate con le transenne e dato fuoco ai cestini della spazzatura prima di essere dispersi con i lacrimogeni. Video Twitter/Pierre ...

"Pri-ma i Tos-ca-ni" - la protesta (con gaffe) dei consiglieri leghisti : "Prima i toscani". Mutuando lo slogan nazionale della Lega di Salvini, i consiglieri regionali leghisti della Toscana hanno improvvisato una sorta di "flash mob" in Regione per protestare contro la Pdl 333 della maggioranza di centrosinistra. La proposta di legge in questione - dal titolo 'Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana' - ha come obiettivo quello di stanziare 4 milioni di euro per garantire a tutti - a ...

“Il tour di Jovanotti minaccia la migrazione dei pulcini”. La protesta degli ambientalisti : “Il tour di Jovanotti minaccia la migrazione dei pulcini”. A sostenerlo sono gli ambientalisti delle associazioni AsOER, Italia Nostra Rimini, Legambiente e Lipu che hanno presentato un esposto per chiedere di spostare o posticipare il concerto del “Jova Beach Party” del 10 luglio sul litorale tra Rimini e Riccione.Così i pulcini di fratino (piccolo uccello che nidifica sulle spiagge d’Europa) avrebbero il ...

Milano - la protesta dei pendolari davanti al Pirellone : protestano i pendolari della Lombardia e lo fanno a Milano, davanti la sede del Consiglio Regionale. "Ritardi, disagi, cancellazione di treni sono all’ordine del giorno": denuncia il consigliere del Movimento 5 Stelle Simone Verni. (Lapresse) Redazione ?

Trenord caos : ritardi e corse cancellate/ Giornata nera : la protesta dei pendolari : Trenord caos, ritardi e corse cancellate: altra Giornata di passione per i pendolari lombardi. L'azienda attribuisce i disagi alle alte temperature