Scatta la battaglia ai call center pirata

Fonte : wired

(Di mercoledì 7 agosto 2019) (Foto: Shutterstock) Continua la lotta dell’Agcom per proteggere i cittadini da possibili truffe tramiteclandestini. Come riporta Repubblica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ordinato agli operatori di telefonia di creare un sistema di vigilanza preventiva in grado di bloccare le chiamate realizzate attraverso il metodo del camuffamento del numero. Il problema è nato quando, nei mesi scorsi, alcuni cittadini hanno ricevuto delle chiamate da parte di centralinisti che si spacciavano per funzionari della stessa Agcom e invitavano le persone contattate a cambiare il proprio operatore telefonico sulla base di presunte informazioni sull’aumento delle tariffe. Col tempo, le procure che hanno iniziato a indagare dopo le denunce, insieme alla Polizia postale, hanno segnalato un incremento notevole delle chiamate da parte deiclandestini, che mettono in ...

delvibus : Odiare ti costa: scatta la battaglia legale contro la violenza online - Wired - IreneSalvatori : Odiare ti costa: scatta la battaglia legale contro la violenza online - Wired - lorellaraggi : Odiare ti costa: scatta la battaglia legale contro la violenza online -