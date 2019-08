Olivia Newton-John affetta da cancro | ' Non voglio sapere quanto mi resta da vivere'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019)continua la sua dura lotta contro ilal seno che si è ripresentato per la terza volta. Da mesi, si racconta che la nota interprete di Sally in Grease non abbia una lunga aspettativa di vita. L'attrice è stata ospitata nel programma televisivo "60 Minutes Australia" per discutere della sua malattia, arrivata al quarto stadio. Inoltre, la donna ha dichiarato di essersi ritirata dal mondo del cinema e dello spettacolo proprio perché la sua patologia è diventata piuttosto critica, ma nonostante ciò continua acon positività e con il sorriso ogni giorno che le viene donato dalla vita. L'intervista di: 'Sono riconoscente per ogni giorno che vivo' "Non somi rimane da. Non ho voluto saperlo dai miei medici" ha confidatonella sua intervista in tv. "Sono riconoscente per ogni giorno che vivo. Ogni giorno rappresenta un ...

