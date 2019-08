Un nuovo Hotline Miami non è in sviluppo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 6 agosto 2019) Poco tempo fa, un misterioso video dedicato aha entusiasmato i fan della serie che sperano in ungioco, ma il rumor sul possibiletitolo è stato ora smentito.L'account Twitter Jacketisnotdead - un riferimento al protagonista del primo capitolo - ha pubblicato un breve filmato riferito al gioco che si concludeva con le parole "Full Trailer Coming Soon".IGN ha prontamente contattato Devolver per avere delucidazioni in merito. Ebbene, la compagnia ha confermato che si tratta di un progetto fan made e che non ha niente a che fare con lo sviluppatore o il publisher della serie.Leggi altro...

Eurogamer_it : #HotlineMiami: nessun nuovo capitolo in sviluppo. -