Lunedì nero | anche i ricchi piangono | Bezos perde 3 | 4 miliardi | Zuckerberg 2 | 8 miliardi

Treni - Lunedì nero : Italia spaccata in due - ritardi e disagi per un incendio : L'Italia di fatto è spaccata in due a causa dell'incendio di una cabina elettrica dell'Alta Velocità. Le conseguenze sulla...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : Lunedì nero per le teste di serie dell’Est - Sabalenka e Svitolina subito fuori : Il lunedì d’apertura del WTA Premier di Birmingham, che vede in campo sia sei incontri di primo turno che gli ultimi match di qualificazione, vede subito in scena l’uscita di due teste di serie. La bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Elina Svitolina, numero 5 e 4 del seeding salutano già il torneo. L’una cede in poco meno di due ore alla giocatrice di Taipei Su-Wei Hsieh, che prevale per 6-3 2-6 7-6(1) rimarcando le ...

Cgia : in arrivo Lunedì nero delle tasse : 19.37 lunedì 17 è una data del calendario fiscale "cerchiata con il bollino nero", visto che imprese e famiglie dovranno versare "32,6 mld di euro. Una vera stangata". Così l'Ufficio studi Cgia. Gli imprenditori pagheranno le ritenute Irpef per dipendenti e collaboratori per circa 12 mld, mentre famiglie e imprese versaranno 9,9 mld di Imu/Tasi. Industriali, commercianti, artigiani e lavoratori autonomi verseranno Iva per 9,8 mld. ...