Forte maltempo in atto al Nord | violento nubifragio fa danni a Bolzano | temporale a Nord

Meteo Agosto - l’Italia si spacca in due : ondata di caldo al Centro-Sud - Forte maltempo al Nord [MAPPE] : Previsioni Meteo – l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico nel mese di Agosto. Al Nord, infatti, infurieranno violenti temporali che porteranno forte maltempo mentre il Sud sarà travolto dall’arrivo dello scirocco che già da stasera darà inizio ad una grande ondata di caldo che coinvolgerà anche il Centro Italia. La nostra penisola sarà, dunque, divisa in due: forte maltempo al Nord, gran caldo al ...

Allerta Meteo - Forte maltempo al Nord/Est con nubifragi e rischio trombe d’aria [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Italia divisa in due in riferimento alle condizioni del tempo per oggi. Una linea instabile è in transito sulle regioni settentrionali, in seno a correnti più umide e fresche di matrice Nordatlantica. Lo scontro tra aria fresca in arrivo e quella calda preesistente sta determinando una accesa instabilità, soprattutto su parte delle aree centro-orientali settentrionali, dove sono già in atto fenomeni temporaleschi diffusi, ...

Forte maltempo in Lombardia : frana interrompe la strada statale Gardesana : Infiltrazioni d'aria più fresca in quota che precedono un più marcato cavo d'onda atlantico atteso nella giornata odierna hanno determinato lo sviluppo di temporali prefrontali nel corso della...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : maltempo estremo con grandine - nubifragi - Forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Venerdì 2 Agosto : Forte maltempo al Centro/Nord - criticità arancione in Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’onda depressionaria di origine atlantica, attualmente sulla Francia, nel corso della giornata di domani attraverserà velocemente le regioni settentrionali italiane apportando rovesci e temporali a carattere sparso, in estensione dall’arco alpino alla pianura Padana e a parte del medio versante adriatico, con associati colpi di vento, fulmini e rovesci di pioggia o grandine. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Forte maltempo in Trentino : temporale - grandine e allagamenti : Forti piogge in Trentino nel primo pomeriggio, con grandinate e vento che hanno causato allagamenti, disagi alla viabilità e qualche danno alla vegetazione. Sui social molto utenti hanno diffuso le foto del temporale. In valle di Non i chicchi di grandine hanno danneggiato i frutteti nella zona di Sanzeno. Danni alle coltivazioni in val Giudicarie. A Trento sud l’acquazzone e’ stato tanto intenso da provocare una pozzanghera al piano ...

Meteo - continua il Forte maltempo in Austria : alluvioni diffuse - comune isolato nel Salisburghese. Strade distrutte ed edifici allagati [FOTO e VIDEO] : Dopo un weekend di forte maltempo, la situazione è ancora tesa in Austria oggi a causa delle forti piogge che continuano dal weekend. Il comune di Russbach, nel distretto di Hallein, nel Salisburghese, è stato il più colpito dalle forti piogge, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, ed è ora isolato. I residenti di Russbach sono esortati a non uscire di casa, a rinunciare agli spostamenti in ...

Meteo Protezione Civile domani : Forte maltempo su molte regioni - il bollettino dettagliato : Una intensa perturbazione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità nella giornata di domani sull'Italia. Le aree più colpite saranno quelle...

Forte maltempo in Friuli : alberi caduti nel pordenonese - fulmine centra abitazione : Primi disagi al Nord Italia per i temporali che si stanno abbattendo da questo pomeriggio. Un Forte temporale, accompagnato da frequenti fulminazioni e raffiche di vento vicine ai 100 km/h, ha...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta al Sud : attenzione ad alluvioni lampo - grandine - tornado e Forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia dopo la giornata di ieri che ha visto il ritorno della neve sulle Alpi e tanta pioggia al Nord. Oggi, invece, interesserà il Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per parti di Italia e Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e/o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di ...

Allerta Meteo Estofex - Forte maltempo in Italia : costa tirrenica a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo una domenica notte funestata dalle condizioni Meteo avverse da Nord a Sud, anche la settimana inizia all’insegna del forte maltempo sull’Italia, come sottolineato dai nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Livello di Allerta 2 per la Corsica e il Mar Ligure principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per Romania, Ucraina, Bielorussia ...

Forte maltempo oggi sull'area ligure e tirrenica : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Una bassa pressione presente sull'Italia determinerà condizioni di diffusa instabilità oggi su molte zone della penisola. Precipitazioni di Forte intensità sono previste in particolar modo...

Allerta Meteo Genova - grande mobilitazione in città per il Forte maltempo di Lunedì 15 Luglio : Potenziato a Genova il monitoraggio di fiumi e torrenti in seguito alla dichiarazione di stato di Allerta gialla per temporali e piogge diffuse che va dalle ore 22 di oggi alle ore 2 di domani e di Allerta arancione dalle 2 della prossima notte alle 15 di domani e gialla dalle 15 alle 18 di domani sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria. Il potenziamento e’ stato deciso nel corso della riunione di oggi ...

Allerta meteo della Protezione Civile : Lunedi' 15 Luglio di Forte maltempo sull'Italia : Una bassa pressione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo nella giornata di domani. Piogge e temporali interesseranno prima le regioni centro-settentrionali poi si sposteranno anche al Sud...