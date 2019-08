Crosetti | il calciomercato è scambi di plusvalenze | un luogo dove si spaccia Lukaku per

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2019) Giampaolo e Gasperini “Il mercato del calcio d’estate è un lunghissimo ipermercato semivuoto,per fare le spesa si aspetta quasi sempre l’orario di chiusura, quando nei mercati veri le ciliegie e i branzini te li tirano dietro”. E’ l’immagine che usa Mauriziosu Repubblica per riassumere ilestivo. Lo ha detto il tecnico del Milan Giampaolo: “Del nostro lavoro non frega niente a nessuno, siamo in pieno business. Il nostro mestiere è sempre più difficile, non riuscirò mai a capacitarmi di questo mercato lunghissimo”. Per Gasperini “siamo diventati un baraccone, il mercato resta aperto tre mesi e poi si fa tutto negli ultimi quindici giorni”. La diversità inglese Solo in Inghilterra le cose vanno diversamente. Il mercato apre il 16 maggio e chiude l’8 agosto. De Laurentiis lo ha detto chiaramente, ...

