Troppi prof di sinistra | il sindaco avvia un monitoraggio nelle scuole

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Giorgia Baroncini La decisione delleghista di Monfalcone: "I docenti, con le loro ideologie, avvelenano i giovani". E il Pd insorge: "Si apre la caccia alle streghe"essori diclassi di Monfalcone. Una situazione che non piace alleghista della cittadina in provincia di Gorizia. "Con le loro ideologie, avvelenano i giovani, osteggiando apertamente le scelte democratiche che gli italiani stanno manifestando verso gli amministratori della Lega", ha spiegato il primo cittadino, Anna Maria Cisint. Dopo aver fissato il tetto del 45% di stranieri per classe nella scuola materna e aver eliminato dalla biblioteca comunale i quotidiani Il Manifesto e Avvenire, ora ilsi concentra sugli insegnanti. Una decina le segnalazioni di "preoccupazione e disagio" arrivate sulla sua scrivania in due anni di mandato da genitori, studenti e da ...

